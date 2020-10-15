В Барнауле будут строже контролировать соблюдение масочного режима

В администрации Барнаула состоялось очередное заседание оперштаба, в котором приняли участие руководители комитетов, а также представители районных администраций и силовых ведомств. По итогам совещания мэр Вячеслав Франк пообещал усилить контроль за соблюдением масочного режима.
После внесения изменений в "ковидный" указ губернатора, барнаульские чиновники запретили пребывать без средств защиты в магазинах, аптеках, больницах, общественном транспорте, а также в заведениях сферы услуг и общепита.
Кроме того, работодателям рекомендовали ввести гибкий рабочий график. Это позволит снизить загруженность общественного транспорта.
Как отметил замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов, сейчас в детские сады Барнаула ходят 60% детей. Закрыто одно дошкольное учреждение и две школы, а учреждения допобразования предлагают отправить на дистант. Отметим, что осенние каникулы в школах пройдут с 24 октября по 8 ноября.
В конце заседания Вячеслав Франк поручил проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима и дезинфицировать подъезды многоквартирных домов, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Напомним, что новые ограничения по коронавирусу ввели в Алтайском крае 13 октября. Более подробно о новых правилах можно прочитать в материале amic.ru – здесь.
Комментарии
Фашисты тоже контролировали жителей СССР. Тогда с помощью аусвайсов. Сегодня с помощью намордников. Всем добра!
сходи в ковидную больницу, умник, по-другому заговоришь
А меня бесит дополнительное образование отправить на дистант! В классе 30-35 человек, а в секциях максимум 8-10 человек. Зачем!? Сейчас, как в Москве, после каникул, посадят подростков на дистант, они вообще с ума сойдут с этими комп.играми, а тут хоть кружки и секции посещать могли бы......
А в общепите в маске - это как ?
15.10.2020 11:53
гость
Как же задрали вот такие. Ну я там был, лежал там с короной. И дальше что?
15.10.2020 11:53
гость
И что там? Горы трупов и корчащиеся в конвульсиях умирающие? Децебил
понравилось что ли? болеть хорошо? легко?
15.10.2020 11:53
гость
Как же задрали вот такие. Ну я там был, лежал там с короной. И дальше что? - Виктор Петрович, Вы?
На Филлипинах "отказников носить маски" посылают копать могилы умершим от ковида.
15.10.2020 12:01
гость
Болеть никогда никому не нравится. Просто болезнь она и есть болезнь: у кого то легче проходит, у кого то тяжелей. Расстрою некоторых, горы трупов не видал, все были в порядке, критически больных не было (из тех кого видел). И да, я не Виктор и не Петрович, в палате не один был, и не двое нас было и не трое. И нормально все было. Переболел - вышел
пенсионерок за 65 почему не штрафуют? с 7 утра ломятся в маршрутки.... что за необходимость?
15.10.2020 12:06
- гость -
Ну а кто-то и не вышел. И таких становится все больше.
15.10.2020 12:12
- гость -
Логично. При других болезнях тоже кто-то не выходит
15.10.2020 12:06
- гость -
если тебе повезло не значит что другим так же повезет и твоим родственникам в том числе
У меня тоже много знакомых кто переболел. Кто то тяжелее, кто то легче. Некоторые маски носили, некоторые не носили. Никто из них в истерике не бьется в рассказах как страшно болеть.
15.10.2020 12:05
- гость -
Сколько Вы там выкопали? Или только по телевизору Вам показывали? Так Вам и не то покажут, чтобы панику усилить и заставить безропотно выполнять указы чиновников!
15.10.2020 12:18
A1isa
Я так понимаю хорошим манерам вас не учили, раз вы "тыкаете" незнакомым людям при этом задевая не только человека, но и его родственников.
>они вообще с ума сойдут с этими комп.играми, а тут хоть кружки и секции посещать могли бы......
У вас нет компьютерных игр и/или времени, вот вы и завидуете...
Отказ от ношения масок, несоблюдение социальной дистанции и других мер против коронавируса является грехом. Об этом заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий
По словам священнослужителя, те, кто относятся к инфекции с предубеждением и не верят в ее существование, проявляют гордыню и своеволие. Соблюдение введенных мер он назвал «вопросом послушания Церкви» и врачам, которые заботятся о здоровье граждан.
Впервые хочу согласиться с представителем Дмитрием..это гордыня в чистом виде.Не жалеете себя,пожалейте врачей..Мрут пачками,скоро терапевт будет как динозавр в поликлинике.
В Китае говорят,что практически не носят уже маски..Победили вирус.Отслеживают заболевшего и контакты его,изолируют за часы и лечат..Просто не дают ходу цепочки реакции.Там их миллионы и смогли..У нас остается надеяться только на матушку природу..на сибирский мороз и снежок..Будем ждать
Быстрее бы уже все переболели. Надоел уже этот цирк.
15.10.2020 12:14
- гость -
Логично. Только вот большинство болячек, при которых "не выходят" - не заразно. И число заболевших не увеличивается в геометрической прогрессии.
15.10.2020 13:54
- гость -
Не поможет. Можно заразиться и по второму кругу, и по третьему.
Особо перкивающие, вы какие выходы из ситуации видите? Ваша маска даст пользу только их производителям.
Любители масок, а с какого хрена вы решили, что ваша маска вас от вируса защитит? У неё есть необходимый для этого класс безопасности? А сертификат подтверждающий это?
"Ваша маска даст пользу только их производителям."
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Вот заболеешь "короной" первый раз и минус 25% лёгких, потом второй раз - минус ещё 25% и так далее. Ну с половиной от лёгких без маски конечно легче дышится, это да. Короче только опыт "сын ошибок трудных" поможет тебе понять то, что ты сейчас понять не в состоянии.
15.10.2020 14:24
месный
Вот мне тоже интересно. Одно дело если бы респираторы носили, был бы толк. А от масок обычных никакого же толку. Только там, для душевного спокойствия: типа одел, все, я в домике
15.10.2020 14:24
месный
Вам тут уже несколько раз объясняли, что ваша маска - защищает не вас. А других в случае, если вы больны, но не знаете об этом. Не полностью, естественно, но хоть что-то. Но вы с упорством, достойным лучшего применения, каждый раз задаете один и тот же вопрос...
Месный, ты как попугай одно и тоже каждый день талдычишь. Давай ещё про забор от комаров. Я уже одному шибкоумному пытался донести, что вирус не может как комар пролететь через забор, он не умеет летать и всегда опускается вниз. Лететь он может на капельке слюны когда ты разговариваешь, или на капельке слизи, когда ты чихаешь или кашляешь и потм остаётся на поверхностях или продуктах в магазине. Вот от этих капелек маска прекрасно защищает окружающих.
Есть что возразить?
Мясное балбесище, проникся!!!
Чет крупно вышло...
Мясной, гугли "мем маска и моча"
Обожаю когда сравнивают вирус и мочу))) Ну когда частицы вируса будут размерами с капли мочи, тогда и будет разговор
Главное все же маску вместо очков не надевать.
а вот насчет подъездов очень смешно. нет таких ресурсов. зато на бумаге можно нарисовать много.
помню, как проходили с камерами в некоторых частях города дезинфекторы... сняли видео и досвидос
Люди болеют не по разу ковидом,это как грипп.При чем статистика вещь упрямая,те которые первый раз переболели в легкой форме,второй раз болеют в разы тяжелее..Организм либо не успевает восстановиться,либо вирус живет в тканях долго..Можно долго дискутировать на тему маски,но защищаться как то нужно..Не хотите маску-купите респиратор,цена его в районе 35-50 рублей сейчас.Купите дезинфекцию для рук и носите ее в кармане..Каждый сам выбирает свой путь,но в данном случае срабатывает социальная ответственность за соседей и врачей.Мы идем верной дорогой по итальянскому сценарию..К ним прилетели наши врачи и лечили их,потому что 70% врачей первыми ушли от ковида.К нам никто не полетит!!!Только сами.
а китайцы то тупые, не знают, что маски не помогают, надо месного туда отправить для пропаганды
Указ губернатора принят. Его не обсуждать, а выполнять нужно. Рано или поздно врачи могут сказать, либо вы, органы власти, обеспечьте выполнение вами же принятых Указов, либо мы не будем закрывать своим здоровьем и жизнью дыры в распространении инфекции образующие из-за вашего малодушия и беспомощности.
А народ у нас стал тупой и еще тупей,стар и млад,носят маску,что нос открыт.Смысл такого ношения?А потом визгу,что поликлиники не принимают,что мест нет в больницах.Тупорылые забыли,что есть права и обязанности у граждан.Вот про обязанности не кто не вспоминает,только свои права качают.Намордник им ведите ли одели.Давай попроси тогда хирурга пусть тебе операцию без маски делает.
Видела сегодня охранника при входе в Огни((((Закрыли все входа/выхода оставили один..Весь поток туда/сюда идет через одни двери..на этом входе стоит юнец в костюме и маске и говорит,оденьте маску..Если нет маски ,в коробочке лежит салфетка с прорезями..У охранника маска под носом,салфетки вместо маски..Для кого эта профанация???Поставьте дезинфицирующую рамки при входе,как во всем мире..Обрабатывайте людей от вируса,вход только в масках,нет маски :ДОСВИДУЛИ..Губер проехаться по ТЦ и самому проверить,но не как проверяет поликлиники,а по настоящему..Почему все указы губера валяются в урне и никто не думает их выполнять????
Сегодня газелистов шерстила полиция.