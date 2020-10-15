В Барнауле будут строже контролировать соблюдение масочного режима

В администрации Барнаула состоялось очередное заседание оперштаба, в котором приняли участие руководители комитетов, а также представители районных администраций и силовых ведомств. По итогам совещания мэр Вячеслав Франк пообещал усилить контроль за соблюдением масочного режима.

После внесения изменений в "ковидный" указ губернатора, барнаульские чиновники запретили пребывать без средств защиты в магазинах, аптеках, больницах, общественном транспорте, а также в заведениях сферы услуг и общепита.

Кроме того, работодателям рекомендовали ввести гибкий рабочий график. Это позволит снизить загруженность общественного транспорта.

Как отметил замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов, сейчас в детские сады Барнаула ходят 60% детей. Закрыто одно дошкольное учреждение и две школы, а учреждения допобразования предлагают отправить на дистант. Отметим, что осенние каникулы в школах пройдут с 24 октября по 8 ноября.

В конце заседания Вячеслав Франк поручил проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима и дезинфицировать подъезды многоквартирных домов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, что новые ограничения по коронавирусу ввели в Алтайском крае 13 октября. Более подробно о новых правилах можно прочитать в материале amic.ru – здесь.