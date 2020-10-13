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Вопрос дня



В Алтайском крае ужесточили "ковидные" ограничения. Что изменилось?

, ИА "Амител"
Масочный режим – ужесточить, каникулы – продлить, людей – разобщить
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Школьникам продлили осенние каникулы, в магазины не пропустят без наличия маски уже на входе (теперь уже точно), а предприятиям предлагают ввести гибкий рабочий график. Такие решения приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 12 октября. Какие еще изменения коснутся жителей Алтайского края – читайте в материале amic.ru.

1
Школьные каникулы продлевают?

Да. Осенние каникулы в 2020 году в школах начнутся 24 октября и продлятся до 8 ноября включительно. То есть дети будут отдыхать две недели, вместо привычной одной. По мнению властей, это должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе, так как школьники будут разобщены. А вот учителя в этот период перейдут на удаленный режим работы. 

Школы, в которых более 30% учителей находятся на больничном, смогут самостоятельно принимать решение о досрочном уходе на каникулы.

Учреждения дополнительного образования будут работать удаленно. С какого числа – не уточняется, вероятно, уже с этой недели.

2
А детям маски в школе носить придется?
Такого решения на заседании оперштаба не приняли. Но теперь в школах усилят контроль за состоянием здоровья учеников. Как уточняет телеграм-канал "Ленина 59", в течение учебного дня будут проводить дополнительную термометрию.
3
Организации на удаленку переведут?
Нет. Однако оперативный штаб собирается обратиться к предприятиям по возможности ввести гибкий график, чтобы сотрудники начинали рабочий день в разное время. По мнению оперштаба, это поможет снизить концентрацию людей в общественном транспорте.
4
Торговые центры и кинотеатры закроют?

Нет. Решения о закрытии торговых центров, кинотеатров, фуд-кортов, развлекательных детских центров и других подобных организаций не приняли.

Руководители социальных сфер – спорта, культуры, образования – и сотрудники краевого управления Роспотребнадзора высказались против введения более радикальных ограничительных мер. Однако решили "обеспечить адресный контроль за организациями, учреждениями и трудовыми коллективами".

Но! В случае выявления нарушений санитарных требований в учреждениях и коммерческих организациях, которые массово просят сохранить им возможность работать, они будут закрыты.

5
Масочный режим ужесточат? Опять?

Да. Во-первых, в регионе усилят контроль за масочным режимом.

Во-вторых, в торговых сетях, крупных магазинах и других подобных заведениях проверять наличие масок будут уже непосредственно на входе (теперь прикрыть лицо только на кассе не прокатит).

В-третьих, масочный режим ужесточится в общественном транспорте (но как – не уточняется). 

6
Какие еще решения приняли на заседании оперштаба?

На заседании оперштаба также решили:

  • ввести дополнительные койки в ковидных госпиталях с максимальным количеством из них с кислородом;
  • запустить крупный ковидный госпиталь на базе федерального центра ортопедии и травматологии в Барнауле (сделают в ближайшие дни) – это добавит еще 165 коек для тяжелобольных;
  • частной аптечной сети Алтайского края помогут с закупом необходимых лекарств, особенно препаратов для лечения ОРВИ, которых сейчас не хватает в аптеках (губернатор Виктор Томенко лично, а также через Минздрав региона обратится в федеральный центр, к крупным дистрибьюторам, депутатам Госдумы и сенаторам с просьбой увеличить поставку необходимых лекарств в их аптеки).
7
И когда эти изменения вступят в силу?
Изменения в "ковидный" указ губернатора пропишут 13 октября 2020.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

13.10.2020 09:33
- гость -

Вообщем, как всегда - денег нет, но вы держитесь.

13.10.2020 09:34
- гость -

Не режим ужесточать, а начать оказывать медицинскую помощь больным на начальных стадиях заболеваний. У нас получается наоборот, промурыжат человека с насморком, а потом когда он ковид подхватит, т.к. иммунитет ослаблен, начинают кричать что все перегружено!

13.10.2020 09:36
- гость -

Отличная тема, продлить каникулы, чтобы дети не растаскивали заразу по своей школе, чтобы они все каникулы шли в отркытые развлекательные центры и растаскивали заразу по всем школам. Калёва.

13.10.2020 09:39
гость

действительно, развлечения сейчас ни к чему, но так проще - пихнул ребенка и свободен

13.10.2020 09:40
- гость -

друг из Иркутска написал, что в транспорт вход через одну дверь и без маски - не пущают.
В транспорте 100% в масках.
Кто не хочет - тот пешком

13.10.2020 09:41
- гость -

Ковидные меры - странный предмет. Вроде и приняли, а вроде и нет.

13.10.2020 09:41
гостья

а у нас хотят и рыбку съесть и на ... сесть

13.10.2020 09:51
- гость -

Спекулянтов опять не тронули

13.10.2020 09:55
- гость -

Я так и не понял, где вакцина про которую так красочно президент говорил? Или снова как с пенсионным возрастом - обманул?

13.10.2020 09:58
гость 22

так вы следите за своими детьми, что бы они по торговым центрам не шатались! а в выходной, сходите с ними в развлекательный центр, соблюдая все меры безопасности.
Не понимаю, почему из мухи слона надо делать!? Почитаешь тут комменты, создается впечатление, что бы не сделали власти, все плохо! Согласна, все плохо с медициной, согласна, в аптеках лекарства не хватает, все остальное, на мой взгляд, зависит от нас самих! а у нас вечно: то рубаха длинная, то х.. короткий....

13.10.2020 10:00
гость 22

гостю 09:51
а вам прям спекулянты покоя не дают? Зависть - плохое чувство..

13.10.2020 10:02
- гость -

Если бы все закрыли, опять недовольство бы было. Вам не угодишь. Нормально все сделано. Теперь бы еще за соблюдением масочного режима более строгий контроль.

13.10.2020 10:04
Гога

Роспотребнадзор снова прогнулся под бизнес. Его предложения изначально звучали несколько иначе, а теперь - пшик какой-то, а не "усиление мер". Петрович как обычно показал свой "характер" - характер слабого, неуверенного человека. Расхлебывать все это будут простые граждане. Плата за это - жизни и здоровье населения.

13.10.2020 10:15
- гость -

Не понимаю, почему из мухи слона надо делать!? Почитаешь тут комменты, создается впечатление, что бы не сделали власти, все плохо!
-----------------------------
Про "плохо" кричали несколько десятков ИП-шников, которые боялись закрытия ТЦ. Остальные же граждане ждали от властей:
- введения действительных ограничений, способствующих замедлению распространения инфекции - исключения массового скопления людей, а именно: досрочные каникулы в школах и ВУЗах, временный запрет массовых мероприятий (концертов, выставок, театров), закрытие развлекательных центров, дискотек и пр.
- расширение коечного фонда ковидных больниц за счет использования площадей санаториев, домов отдыха и других зданий, срочно приспособленных под нужды больных, БЕЗ ЗАКРЫТИЯ ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ (хотя это нужно было делать еще в апреле-мае);
- улучшение лекарственного обеспечения аптек, сдерживание цен на противовирусные препараты, антибиотики
Хотя бы это. Но получили просто чиновничью отписку в очередной раз. Видимость мер. Позор...

13.10.2020 10:18
- гость -

13.10.2020 10:15
- гость -

Грамотные предложения.

13.10.2020 10:20
Алекс

Зато 200 тысяч на стрижей собрали. Треть города! Зачем это было делать? Теперь расхлебываем и маски «ужесточаем». Сейчас уже без разницы, ужесточай или не ужесточай, заболевают по 6000 в сутки это 1% населения, значит через месяц переболеют 30%, на этом пандемия и закончится, все ограничения сейчас безсмысленны.

13.10.2020 10:21
Мадам

школьники будут разобщены.

Ой, не надо ля-ля! Вон всё лето под окнами видела и каждые выходные теперь наблюдаю: толпы детей начиная от детсадовского возраста из всех окрестных дворов носятся по внутриквартальной дороге на самокатах - как ещё никого лихач не сбил! Летом на дереве "гнездо" соорудили и лазили по этому дереву всей стаей - как ещё никто не свалился и шею не сломал! Благо мужики какие-то пришли поотпилили все нижние ветки. На крышках погребов "поляну" накрывают и едят все немытыми руками из одного пакета какие-то чипсы и пьют из горла лимонад из одной бутылки (а, может, кто постарше - и пиво). То бишь гигиена на высотеееее! Притом они носятся с утра и до ночи, и их даже домой на обед не загоняют, взрослые вообще не следят за ними и, похоже, и не кормят.

13.10.2020 10:23
- гость -

Уважаемая редакция! В заголовке новости допущена ошибка. Кавычки нужно поставить не на слове "ковидные", а на слове "ужесточили". Так вроде правильно, судя по содержанию

13.10.2020 10:27
- гость -

13.10.2020 10:21
Мадам

Смените место жительства. В вашем гетто всегда так было. У нас во дворе никто не бегает, не бухает под окнами, ночью тихо. Люди цивильные, все друг с другом здороваются. Дворник ежедневно пылесосит дорожки, консьержка приветлива и улыбчива.

13.10.2020 10:32
- гость -

Напишите правильный заголовок:

"В Алтайском крае ужесточили "ковидные" ограничения. Ничего не изменилось."

13.10.2020 10:33
- гость -

Вчера 7 аптек обошел, из того что выписли больше половины купить не удалось, говорят нету. Приходи к концу не.
Лучше не болеть.

13.10.2020 10:35
Гость

Судя по комментам, у нас в Барнауле нормальных людей вообще нет. Путин должен сам лично каждому маску надеть, и за детьми присмотреть. Бараны, блин (

13.10.2020 10:38
- гость -


13.10.2020 10:21
Мадам
А Вы в детстве кисель не грызли и кусок хлеба посыпанный сахаром не ели на всю ораву?
Не пили лимонад из аппарата в котором один стакан на всех? Не лазили по деревьям, не бегали и не кричали? Скучное у Вас детство тогда было, да и сейчас похоже жизнь проходит в серых тонах... Тяжело Вам жить.

13.10.2020 10:42
Как то так

13.10.2020 09:55
- гость -
Я так и не понял, где вакцина про которую так красочно президент говорил? Или снова как с пенсионным возрастом - обманул?

Идёт испытание, 3 стадия. Можете записаться в добровольцы, слабо))

13.10.2020 10:46
- гость -


13.10.2020 10:21
Мадам

нормальное детство нормальных детей.

13.10.2020 10:48
Мадам

Скучное у Вас детство тогда было

Ну это кому как... И школы были музыкальные, и куча кружков и секций, и пионерский лагерь, и туристические для детей... И зачем было надо с куском по двору бегать, я чо - собака? "жизнь проходит в серых тонах..." А вы и сейчас по деревьям лазите и от куска хлеба с сахаром тащитесь?

13.10.2020 10:57
Мадам

нормальное детство нормальных детей.

Да я с этом-то не спорю: кому как! А дело-то в другом! Тут же типа будут на улице разобщенные! ! Но в школе детей рассаживают теперь с расстоянием, температуру меряют, кормят по крайней мере. У вас есть гарантия, что ваше чадо от какого-нибудь пацана из соседнего двора и соседней школы вирус не подхватит и домой в семью не принесёт?

13.10.2020 11:13
- гость -

частной аптечной сети Алтайского края помогут с закупом необходимых лекарств, особенно препаратов для лечения ОРВИ, которых сейчас не хватает в аптеках (губернатор Виктор Томенко лично, а также через Минздрав региона обратится в федеральный центр, к крупным дистрибьюторам, депутатам Госдумы и сенаторам с просьбой увеличить поставку необходимых лекарств в их аптеки).
Раздать лекарства больным на домашней изоляции СЛАБО.

13.10.2020 11:14
- гость -

С каким расстоянием рассаживаю в школе? В классе 33-35 человек.
За каждой партой двое - как и всегда, парты друг другу в спину - как и всегда.

И да, у меня будет гарантия, что мои дети не пойдут гулять на улицу и шариться по ТРЦ. Потому что я их воспитываю.

13.10.2020 11:15
Ирэн

Эммм, ну, то есть собстно ничего и не изменилось особо. Я так ждала волшебных слов:

- разработали четкий алгоритм для заболевающих, заболевших и выздоравливающих...
- распустили школьников на удаленку до конца четверти...
- закрыли развлекательные учреждения...

А по факту - просто ходим дальше в масках. Спасибо оперативному штабу, что бы мы делали, даже не знаю.

13.10.2020 11:19
Гость

Вы о чем тут спорите то?О детстве?Так у каждого оно было по интересам..Кто то хлебушек водой смачивал и сахарком сверху,а кто-то в музыкалке его провел..Сейчас этого не могут позволить себе многие семьи,платные занятия..А за своими детьми нужно следить,где и с кем проводят время.Особенно стайки подростков в ТЦ..Что они там отираются?Нечем заняться?

13.10.2020 11:27
- гость -

Про "плохо" кричали несколько десятков ИП-шников, которые боялись закрытия ТЦ. Остальные же граждане ждали от властей:
- введения действительных ограничений, способствующих замедлению распространения инфекции - исключения массового скопления людей,

Где вы видели скопления людей в ТЦ? Полупустые стоят. Последнее скопление наблюдалось на дне города, вот это уж было скопление, так скопление. И -да, я лицо заинтересованное, я , и еще мои наемные работники, и таких по городу не несколько десятков, а несколько десятков тысяч, да наемные у каждого, да оптовики, у которых закупаются, да транспортники, которые перевозят, да банки, в которых их счета, и так практически до бесконечности. Жизнь и экономику не остановишь, только приноравливаться.

13.10.2020 11:28
- гость -


13.10.2020 10:48
Мадам


У вас поди и секс раз в неделю под одеялом и без света?

13.10.2020 11:47
- гость -

11:28- гость - "под одеялом и без света?"

Вот это к чему? Игнорировать таких Чудаков через букву М

13.10.2020 11:51
Гы

Вот это к чему? Игнорировать таких Чудаков через букву М

Ну у кого что болит!

13.10.2020 11:51
- гость -

Кстати, про Америку

"Американская компания Johnson&Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Соответствующее заявление было размещено в понедельник 12 октября, на сайте компании.
В компании рассчитывали, если бы вакцина доказала свою эффективность и безопасность, то первые партии были бы доступны для сертификации уже в начале 2021 года"

13.10.2020 11:58
Вано

Дети в торговых центрах это не забота властей, а забота и ответственность родителей.

13.10.2020 12:35
гость

Пока смалодушничали. Запретов не ввели. Думаю, начнут активно все закрывать когда суточный прирост больных будет 250+, скрывать шило в мешке долго вряд ли удастся. Тяжелые и ивээльщики когда перешагнут 400/150 - тоже не самый хороший фон ничего не делать по сути. Сейчас все сильно хуже чем в апреле. Мои личные наблюдения и наблюдения многие других людей. Очень много скрытых. Даже офисные клерки и те не могут уберечься. Рассказывали про один офис, там из 30 чел, половина уже не чует запахов, но часть на работу ещё ходит. Так что самое интересное у нас впереди, когда эти все скрытые не смогут больше шифроваться

13.10.2020 13:13
- гость -

по-поводу лекарств,,,Сейчас в стране заработала система маркировки лекарств. А это значит что в Москве стоят огромные партии арбидола и левофлоксацина и др. препаратов которые не могут попасть в регионы пока их каждый! Каждый!!! стандарт не пропикают на сканере и не отправят в обработку. Затем это же буду делать в Новосибирске на складе, а затем уже в аптеке и пока не будет получено разрешения на каждом этапе после сканирования, .продажи и движения по препаратам не будет!! спасибо нашим законадателям которые ввели это сумашествие в аптеки! Москве плевать что тут пока люди дождутся -вымрут! Алишер Усманов богатеет! И ведь надо было именно сейчас ввести эту дурость с маркировкой...

13.10.2020 13:15
- гость -

У нас по-сути вирусная (эпидемиологическая) война, нужны жёсткие и чёткие меры от руководителей. А мы опять слышим про тряпочные намордники, как будто это самая сильная панацея от всех бед. Раз у нас война, значит мобилизовывайте всех военнообязанных - водителей на скорые, студентов медвузов, или они туда поступили, потому что им цвет халатиков идёт?! В таких условиях надо ДЕЙСТВОВАТЬ!!! а не киношку снимать, про то, какой прекрасный вид из окна моего кабинета, господин Попов.

13.10.2020 13:24
- гость -

ВОКРУГ СТОЛЬКО БОЛЕЮЩИХ КАШЛЯЮЩИХ ЛЮДЕЙ ? У МНОГИХ ЗНАКОМЫХ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
ГРИПП ВЕДЬ ЕЩЁ НЕ ПРИШЕЛ. СТРАННОЕ ОРВИ)))))

13.10.2020 13:37
- гость -

В Машке как ходили без масок, так и ходят некоторые (правда большинство в масках). Никто на входе не стоит и не препятствует прохождению без масок. В аптеках лекарств от ОРВИ, гриппа нет.

13.10.2020 13:58
- гость -

13.10.2020 12:35
гость

..все скрытые не смогут больше шифроваться..

болеем на работе с сотрудниками. Мы бы и согласны выйти из тени, да в больницы не попасть, а без больничного уволят.

13.10.2020 14:00
- гость -

в нашем районе каждый день возят заболевших.уже и рубцовск и барнаул отказались принимать больных.что делать?тестов делают единицам.сидите дома,ждите чуда

13.10.2020 14:18
гость

надо всем дружно сидеть дома 3 недели и всё ! -раз мы все в ОДНОЙ "лодке"-"раз=два=три: !
ЗАМРИ !-детская игра,помните?
руководству компенсировать фин потери- ВСЕМ отдыхать!

13.10.2020 15:22
- гость -

Ну то есть как бы что-то изменили, но всё то же самое. И каникулы.

13.10.2020 16:10
- гость -


13.10.2020 10:42
Как то так

Какие испытания если вакцина зарегистрирована?

13.10.2020 19:27
Гость

Интересно, а про дезинфекцию улиц забыли? бульвар ждет.

13.10.2020 19:41
Дмитрий

Конец для всех один не забывайте *господа-князья* кем вы там себя считаете, а ответить вам придётся

15.10.2020 14:02
Змей

"Я мог стать президентом, но истина состоит в том, что человек из спецслужб не может руководить страной, не развалив ее и не устроив террор для своих сограждан, и я это понимаю". (с) Джон Эдгар Гувер. Шеф ФБР 1935 - 1972гг.

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