Школьникам продлили осенние каникулы, в магазины не пропустят без наличия маски уже на входе (теперь уже точно), а предприятиям предлагают ввести гибкий рабочий график. Такие решения приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 12 октября. Какие еще изменения коснутся жителей Алтайского края – читайте в материале amic.ru.
Да. Осенние каникулы в 2020 году в школах начнутся 24 октября и продлятся до 8 ноября включительно. То есть дети будут отдыхать две недели, вместо привычной одной. По мнению властей, это должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе, так как школьники будут разобщены. А вот учителя в этот период перейдут на удаленный режим работы.
Школы, в которых более 30% учителей находятся на больничном, смогут самостоятельно принимать решение о досрочном уходе на каникулы.
Учреждения дополнительного образования будут работать удаленно. С какого числа – не уточняется, вероятно, уже с этой недели.
Нет. Решения о закрытии торговых центров, кинотеатров, фуд-кортов, развлекательных детских центров и других подобных организаций не приняли.
Руководители социальных сфер – спорта, культуры, образования – и сотрудники краевого управления Роспотребнадзора высказались против введения более радикальных ограничительных мер. Однако решили "обеспечить адресный контроль за организациями, учреждениями и трудовыми коллективами".
Но! В случае выявления нарушений санитарных требований в учреждениях и коммерческих организациях, которые массово просят сохранить им возможность работать, они будут закрыты.
Да. Во-первых, в регионе усилят контроль за масочным режимом.
Во-вторых, в торговых сетях, крупных магазинах и других подобных заведениях проверять наличие масок будут уже непосредственно на входе (теперь прикрыть лицо только на кассе не прокатит).
В-третьих, масочный режим ужесточится в общественном транспорте (но как – не уточняется).
На заседании оперштаба также решили:
- ввести дополнительные койки в ковидных госпиталях с максимальным количеством из них с кислородом;
- запустить крупный ковидный госпиталь на базе федерального центра ортопедии и травматологии в Барнауле (сделают в ближайшие дни) – это добавит еще 165 коек для тяжелобольных;
- частной аптечной сети Алтайского края помогут с закупом необходимых лекарств, особенно препаратов для лечения ОРВИ, которых сейчас не хватает в аптеках (губернатор Виктор Томенко лично, а также через Минздрав региона обратится в федеральный центр, к крупным дистрибьюторам, депутатам Госдумы и сенаторам с просьбой увеличить поставку необходимых лекарств в их аптеки).
Комментарии
Вообщем, как всегда - денег нет, но вы держитесь.
Не режим ужесточать, а начать оказывать медицинскую помощь больным на начальных стадиях заболеваний. У нас получается наоборот, промурыжат человека с насморком, а потом когда он ковид подхватит, т.к. иммунитет ослаблен, начинают кричать что все перегружено!
Отличная тема, продлить каникулы, чтобы дети не растаскивали заразу по своей школе, чтобы они все каникулы шли в отркытые развлекательные центры и растаскивали заразу по всем школам. Калёва.
действительно, развлечения сейчас ни к чему, но так проще - пихнул ребенка и свободен
друг из Иркутска написал, что в транспорт вход через одну дверь и без маски - не пущают.
В транспорте 100% в масках.
Кто не хочет - тот пешком
Ковидные меры - странный предмет. Вроде и приняли, а вроде и нет.
а у нас хотят и рыбку съесть и на ... сесть
Спекулянтов опять не тронули
Я так и не понял, где вакцина про которую так красочно президент говорил? Или снова как с пенсионным возрастом - обманул?
так вы следите за своими детьми, что бы они по торговым центрам не шатались! а в выходной, сходите с ними в развлекательный центр, соблюдая все меры безопасности.
Не понимаю, почему из мухи слона надо делать!? Почитаешь тут комменты, создается впечатление, что бы не сделали власти, все плохо! Согласна, все плохо с медициной, согласна, в аптеках лекарства не хватает, все остальное, на мой взгляд, зависит от нас самих! а у нас вечно: то рубаха длинная, то х.. короткий....
гостю 09:51
а вам прям спекулянты покоя не дают? Зависть - плохое чувство..
Если бы все закрыли, опять недовольство бы было. Вам не угодишь. Нормально все сделано. Теперь бы еще за соблюдением масочного режима более строгий контроль.
Роспотребнадзор снова прогнулся под бизнес. Его предложения изначально звучали несколько иначе, а теперь - пшик какой-то, а не "усиление мер". Петрович как обычно показал свой "характер" - характер слабого, неуверенного человека. Расхлебывать все это будут простые граждане. Плата за это - жизни и здоровье населения.
Не понимаю, почему из мухи слона надо делать!? Почитаешь тут комменты, создается впечатление, что бы не сделали власти, все плохо!
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Про "плохо" кричали несколько десятков ИП-шников, которые боялись закрытия ТЦ. Остальные же граждане ждали от властей:
- введения действительных ограничений, способствующих замедлению распространения инфекции - исключения массового скопления людей, а именно: досрочные каникулы в школах и ВУЗах, временный запрет массовых мероприятий (концертов, выставок, театров), закрытие развлекательных центров, дискотек и пр.
- расширение коечного фонда ковидных больниц за счет использования площадей санаториев, домов отдыха и других зданий, срочно приспособленных под нужды больных, БЕЗ ЗАКРЫТИЯ ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ (хотя это нужно было делать еще в апреле-мае);
- улучшение лекарственного обеспечения аптек, сдерживание цен на противовирусные препараты, антибиотики
Хотя бы это. Но получили просто чиновничью отписку в очередной раз. Видимость мер. Позор...
13.10.2020 10:15
- гость -
Грамотные предложения.
Зато 200 тысяч на стрижей собрали. Треть города! Зачем это было делать? Теперь расхлебываем и маски «ужесточаем». Сейчас уже без разницы, ужесточай или не ужесточай, заболевают по 6000 в сутки это 1% населения, значит через месяц переболеют 30%, на этом пандемия и закончится, все ограничения сейчас безсмысленны.
школьники будут разобщены.
Ой, не надо ля-ля! Вон всё лето под окнами видела и каждые выходные теперь наблюдаю: толпы детей начиная от детсадовского возраста из всех окрестных дворов носятся по внутриквартальной дороге на самокатах - как ещё никого лихач не сбил! Летом на дереве "гнездо" соорудили и лазили по этому дереву всей стаей - как ещё никто не свалился и шею не сломал! Благо мужики какие-то пришли поотпилили все нижние ветки. На крышках погребов "поляну" накрывают и едят все немытыми руками из одного пакета какие-то чипсы и пьют из горла лимонад из одной бутылки (а, может, кто постарше - и пиво). То бишь гигиена на высотеееее! Притом они носятся с утра и до ночи, и их даже домой на обед не загоняют, взрослые вообще не следят за ними и, похоже, и не кормят.
Уважаемая редакция! В заголовке новости допущена ошибка. Кавычки нужно поставить не на слове "ковидные", а на слове "ужесточили". Так вроде правильно, судя по содержанию
13.10.2020 10:21
Мадам
Смените место жительства. В вашем гетто всегда так было. У нас во дворе никто не бегает, не бухает под окнами, ночью тихо. Люди цивильные, все друг с другом здороваются. Дворник ежедневно пылесосит дорожки, консьержка приветлива и улыбчива.
Напишите правильный заголовок:
"В Алтайском крае ужесточили "ковидные" ограничения. Ничего не изменилось."
Вчера 7 аптек обошел, из того что выписли больше половины купить не удалось, говорят нету. Приходи к концу не.
Лучше не болеть.
Судя по комментам, у нас в Барнауле нормальных людей вообще нет. Путин должен сам лично каждому маску надеть, и за детьми присмотреть. Бараны, блин (
13.10.2020 10:21
Мадам
А Вы в детстве кисель не грызли и кусок хлеба посыпанный сахаром не ели на всю ораву?
Не пили лимонад из аппарата в котором один стакан на всех? Не лазили по деревьям, не бегали и не кричали? Скучное у Вас детство тогда было, да и сейчас похоже жизнь проходит в серых тонах... Тяжело Вам жить.
13.10.2020 09:55
- гость -
Я так и не понял, где вакцина про которую так красочно президент говорил? Или снова как с пенсионным возрастом - обманул?
Идёт испытание, 3 стадия. Можете записаться в добровольцы, слабо))
13.10.2020 10:21
Мадам
нормальное детство нормальных детей.
Скучное у Вас детство тогда было
Ну это кому как... И школы были музыкальные, и куча кружков и секций, и пионерский лагерь, и туристические для детей... И зачем было надо с куском по двору бегать, я чо - собака? "жизнь проходит в серых тонах..." А вы и сейчас по деревьям лазите и от куска хлеба с сахаром тащитесь?
нормальное детство нормальных детей.
Да я с этом-то не спорю: кому как! А дело-то в другом! Тут же типа будут на улице разобщенные! ! Но в школе детей рассаживают теперь с расстоянием, температуру меряют, кормят по крайней мере. У вас есть гарантия, что ваше чадо от какого-нибудь пацана из соседнего двора и соседней школы вирус не подхватит и домой в семью не принесёт?
частной аптечной сети Алтайского края помогут с закупом необходимых лекарств, особенно препаратов для лечения ОРВИ, которых сейчас не хватает в аптеках (губернатор Виктор Томенко лично, а также через Минздрав региона обратится в федеральный центр, к крупным дистрибьюторам, депутатам Госдумы и сенаторам с просьбой увеличить поставку необходимых лекарств в их аптеки).
Раздать лекарства больным на домашней изоляции СЛАБО.
С каким расстоянием рассаживаю в школе? В классе 33-35 человек.
За каждой партой двое - как и всегда, парты друг другу в спину - как и всегда.
И да, у меня будет гарантия, что мои дети не пойдут гулять на улицу и шариться по ТРЦ. Потому что я их воспитываю.
Эммм, ну, то есть собстно ничего и не изменилось особо. Я так ждала волшебных слов:
- разработали четкий алгоритм для заболевающих, заболевших и выздоравливающих...
- распустили школьников на удаленку до конца четверти...
- закрыли развлекательные учреждения...
А по факту - просто ходим дальше в масках. Спасибо оперативному штабу, что бы мы делали, даже не знаю.
Вы о чем тут спорите то?О детстве?Так у каждого оно было по интересам..Кто то хлебушек водой смачивал и сахарком сверху,а кто-то в музыкалке его провел..Сейчас этого не могут позволить себе многие семьи,платные занятия..А за своими детьми нужно следить,где и с кем проводят время.Особенно стайки подростков в ТЦ..Что они там отираются?Нечем заняться?
Про "плохо" кричали несколько десятков ИП-шников, которые боялись закрытия ТЦ. Остальные же граждане ждали от властей:
- введения действительных ограничений, способствующих замедлению распространения инфекции - исключения массового скопления людей,
Где вы видели скопления людей в ТЦ? Полупустые стоят. Последнее скопление наблюдалось на дне города, вот это уж было скопление, так скопление. И -да, я лицо заинтересованное, я , и еще мои наемные работники, и таких по городу не несколько десятков, а несколько десятков тысяч, да наемные у каждого, да оптовики, у которых закупаются, да транспортники, которые перевозят, да банки, в которых их счета, и так практически до бесконечности. Жизнь и экономику не остановишь, только приноравливаться.
13.10.2020 10:48
Мадам
У вас поди и секс раз в неделю под одеялом и без света?
11:28- гость - "под одеялом и без света?"
Вот это к чему? Игнорировать таких Чудаков через букву М
Вот это к чему? Игнорировать таких Чудаков через букву М
Ну у кого что болит!
Кстати, про Америку
"Американская компания Johnson&Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Соответствующее заявление было размещено в понедельник 12 октября, на сайте компании.
В компании рассчитывали, если бы вакцина доказала свою эффективность и безопасность, то первые партии были бы доступны для сертификации уже в начале 2021 года"
Дети в торговых центрах это не забота властей, а забота и ответственность родителей.
Пока смалодушничали. Запретов не ввели. Думаю, начнут активно все закрывать когда суточный прирост больных будет 250+, скрывать шило в мешке долго вряд ли удастся. Тяжелые и ивээльщики когда перешагнут 400/150 - тоже не самый хороший фон ничего не делать по сути. Сейчас все сильно хуже чем в апреле. Мои личные наблюдения и наблюдения многие других людей. Очень много скрытых. Даже офисные клерки и те не могут уберечься. Рассказывали про один офис, там из 30 чел, половина уже не чует запахов, но часть на работу ещё ходит. Так что самое интересное у нас впереди, когда эти все скрытые не смогут больше шифроваться
по-поводу лекарств,,,Сейчас в стране заработала система маркировки лекарств. А это значит что в Москве стоят огромные партии арбидола и левофлоксацина и др. препаратов которые не могут попасть в регионы пока их каждый! Каждый!!! стандарт не пропикают на сканере и не отправят в обработку. Затем это же буду делать в Новосибирске на складе, а затем уже в аптеке и пока не будет получено разрешения на каждом этапе после сканирования, .продажи и движения по препаратам не будет!! спасибо нашим законадателям которые ввели это сумашествие в аптеки! Москве плевать что тут пока люди дождутся -вымрут! Алишер Усманов богатеет! И ведь надо было именно сейчас ввести эту дурость с маркировкой...
У нас по-сути вирусная (эпидемиологическая) война, нужны жёсткие и чёткие меры от руководителей. А мы опять слышим про тряпочные намордники, как будто это самая сильная панацея от всех бед. Раз у нас война, значит мобилизовывайте всех военнообязанных - водителей на скорые, студентов медвузов, или они туда поступили, потому что им цвет халатиков идёт?! В таких условиях надо ДЕЙСТВОВАТЬ!!! а не киношку снимать, про то, какой прекрасный вид из окна моего кабинета, господин Попов.
ВОКРУГ СТОЛЬКО БОЛЕЮЩИХ КАШЛЯЮЩИХ ЛЮДЕЙ ? У МНОГИХ ЗНАКОМЫХ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
ГРИПП ВЕДЬ ЕЩЁ НЕ ПРИШЕЛ. СТРАННОЕ ОРВИ)))))
В Машке как ходили без масок, так и ходят некоторые (правда большинство в масках). Никто на входе не стоит и не препятствует прохождению без масок. В аптеках лекарств от ОРВИ, гриппа нет.
13.10.2020 12:35
гость
..все скрытые не смогут больше шифроваться..
болеем на работе с сотрудниками. Мы бы и согласны выйти из тени, да в больницы не попасть, а без больничного уволят.
в нашем районе каждый день возят заболевших.уже и рубцовск и барнаул отказались принимать больных.что делать?тестов делают единицам.сидите дома,ждите чуда
надо всем дружно сидеть дома 3 недели и всё ! -раз мы все в ОДНОЙ "лодке"-"раз=два=три: !
ЗАМРИ !-детская игра,помните?
руководству компенсировать фин потери- ВСЕМ отдыхать!
Ну то есть как бы что-то изменили, но всё то же самое. И каникулы.
13.10.2020 10:42
Как то так
Какие испытания если вакцина зарегистрирована?
Интересно, а про дезинфекцию улиц забыли? бульвар ждет.
Конец для всех один не забывайте *господа-князья* кем вы там себя считаете, а ответить вам придётся
"Я мог стать президентом, но истина состоит в том, что человек из спецслужб не может руководить страной, не развалив ее и не устроив террор для своих сограждан, и я это понимаю". (с) Джон Эдгар Гувер. Шеф ФБР 1935 - 1972гг.