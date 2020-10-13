Школьные каникулы продлевают?

Да. Осенние каникулы в 2020 году в школах начнутся 24 октября и продлятся до 8 ноября включительно. То есть дети будут отдыхать две недели, вместо привычной одной. По мнению властей, это должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе, так как школьники будут разобщены. А вот учителя в этот период перейдут на удаленный режим работы.

Школы, в которых более 30% учителей находятся на больничном, смогут самостоятельно принимать решение о досрочном уходе на каникулы.

Учреждения дополнительного образования будут работать удаленно. С какого числа – не уточняется, вероятно, уже с этой недели.