Барнаул вошел в список городов, в которые туристы возвращаются снова и снова

Барнаул включили в десятку российских городов, куда туристы возвращаются чаще всего. Список составил портал Tvill.ru на основе опроса пользователей соцсетей.

Большинство туристов чаще всего повторно посещают Санкт-Петербург (28,21%). На втором месте Сочи (23,08%), на третьем – Севастополь (19,66%). Барнаул с результатом 0,85% расположился на 10-м месте.

Также в первую десятку попали Кисловодск, Москва, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Ранее amic.ru сообщал, что Алтай вошел в пятерку самых желанных у россиян мест для отдыха зимой. Регион занял четвертое место, уступив Минеральным Водам, Крыму и Краснодарскому краю.