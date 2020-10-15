Дорожники рассказали, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле

Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"

В Барнауле продолжаются работы по реконструкции Старого моста через реку Обь. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", к настоящему времени выполнили больше 50% работ.

"Основные сложности с реализацией объекта пришлись на начальный этап, но во взаимодействии со всеми местными ведомствами и при федеральной поддержке удалось эффективно выстроить производственный процесс. Ремонт идет строго по графику, нарушений сроков мы не прогнозируем", – рассказал эксперт дорожного хозяйства ведомства Артем Онищенко.

В частности, произведена замена старых железобетонных плит проезжей части моста. На их месте смонтировали металлические. Специалисты утверждают, что они прослужат не меньше 50 лет. Ведется установка перильного ограждения и системы водоотвода.

Параллельно производится замена старых балок на новые с сопутствующим ремонтом стоек опор и ригелей.

Всего запланирована замена 180 балок, каждая из которых весит по 15 тонн. Из них уже смонтировали 55. Согласно графику, работы по реконструкции моста должны завершить к ноябрю 2021 года. Как ранее писал amic.ru, на эти цели выделили из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей.