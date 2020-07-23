Четверг, 23 Июль, 09:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,79
€ 81,59
23°

789190 +0
Обь
276см -18


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

На середине пути. Как в Барнауле ремонтируют мост через Обь, которому больше 100 лет

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Старый мост закрыт на два года на масштабную реконструкцию

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Знаменитый мост через Обь в Барнауле, построенный еще в 1912 году, закрыли на масштабную реконструкцию семь месяцев назад. На эти цели выделено из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. Примерно через год здесь полностью обновят асфальт и установят освещение. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на объекте, который пережил революцию, войну, с десяток градоначальников, а сейчас впервые за 100 лет будет отремонтирован.

Что сделают на ж/д мосту?

Поскольку сооружению более 100 лет, перед рабочими стоит задача максимально сохранить его в первоначальном виде. Подрядная организация ДСУ № 4 пообещала оставить даже уникальные болты, которыми скреплены пролеты моста. Однако большая часть металла все равно будет заменена. Прежде всего в порядок приведут его опоры, которые, несмотря на время, сохранились лучше всего. В общей сложности на реконструкцию понадобится около 2100 тонн металла.

Как пояснил amic.ru начальник Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский, для беспрепятственного движения железнодорожного транспорта, который идет в Барнаул, построили временные платформы на станции Присягино – в 10 километрах рядом со старым мостом через Обь. Всего после окончания реконструкции появится еще шесть дополнительных железнодорожных съездов.

"Никогда еще не работали на таком сложном объекте. Таких мостов всего три в России, где движение осуществляется одновременно для машин и поездов. Поэтому необходимо согласовывать каждый шаг с несколькими организациями. К тому же мосту больше 100 лет. Все его элементы – уникальны. Нам надо сохранить это наследие", – заключил Ярослав Долинский.

Как отремонтируют мост для автомобилей?

Работы идут с 5 января. Для этого пришлось перекрыть автомобильное движение. За семь месяцев полностью успели заменить элементы проезжей части. До конца осени заменят балки эстакады: всего около 180 штук. Эти пролетные строения фактически держат мост. Как пояснил Ярослав Долинский, сейчас выполнено только 50% от плана.

"Мы только на середине пути. Весной рабочим останется отремонтировать асфальт на автомобильном мосту. После реконструкции его вес будет в два раза меньше. Мост станет легче, уменьшится нагрузка на его опоры, а грузоподъемность увеличится", – сообщил он.

Также после ремонта мост подсветят. Освещение установят на всем пути от Барнаула до Новоалтайска. Параллельно в следующем году обновят асфальт на подъезде к мосту с обеих сторон.

Когда закончат ремонт?

Согласно контракту, подрядчик обязан завершить все работы к ноябрю 2021 года. Однако перед дорожниками стоит задача завершить все работы к маю 2021 года – к этапу Кубка мира по гребле, который пройдет на барнаульском канале, ведь быстрее всего из города доехать как раз через мост.

Габариты существующего моста останутся неизменными. Согласно нормативам, следующий ремонт может потребоваться не ранее чем через 20 лет.

Чем уникален мост?

Старый Обской мост с железнодорожным полотном построен и открыт для эксплуатации в Барнауле еще в 1915 году. Тогда же в городе открыли железнодорожную станцию. Над строительством моста трудилось почти треть населения Барнаула – около 30 тысяч человек.

В 1955 году по нему запустили автомобильное движение. За столетнюю историю Обской мост стал одним из символов города. Однако 17 мая 2013 года обрушилась часть плиты этого коммунального моста. Специалисты признали, что эстакаде необходим капитальный ремонт. Объект находился на балансе администрации Барнаула. В мэрии утверждали, что денег в бюджете на реконструкцию нет. Тогда через суд в конце 2017 года мост был передан на баланс Упрдор "Алтай".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.07.2020 07:19
- гость -

Не умеем работать.

23.07.2020 07:20
- гость -

На эти цели выделено из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей.

Чем же ценны уникальные болты, которыми скреплены пролеты моста? Может проще было у китайцев за 633 млн рублей заказать построить новый мост?

23.07.2020 07:24
CALIBR

Однако большая часть металла все равно будет заменена. Прежде всего в порядок приведут его опоры, которые, несмотря на время, сохранились лучше всего.
+++++++++++++
??????
Особенно в свете того,что "Мост станет легче, уменьшится нагрузка на его опоры, а грузоподъемность увеличится"

23.07.2020 07:50
технарь

какая бездарность.
мало-мальски понимающего в предмете журналиста не нашлось?

23.07.2020 07:59
- гость -

работяг специально заставили маски надеть?

23.07.2020 08:02
- гость -

Знаменитый мост через Обь в Барнауле, построенный еще в 1912 году, закрыли на масштабную реконструкцию семь месяцев назад.

Пример почему нельзя верить АМИКУ.

23.07.2020 08:04
- гость -

Вай!? Жёлтой рекламы не стало!?!?
А то пока всю наглядная пролистаешь...

23.07.2020 08:05
- гость -

Металлоконструкция старого моста (которому сто лет) давно разобрана и переплавлена.

23.07.2020 08:31
- гость -

Предки наверное гордились бы нами. Мост за 2 года, мало того еще реконструкция.

23.07.2020 08:37
- гость -

Чё накинулись на амик, пусть работают. Не нравиться, попишите сами если ума хватит)

23.07.2020 08:52
- гость -

23.07.2020 08:37

Мы бы написали и сами, и не хуже. Но не работаем мы там да и не возьмут нас - образование не то.

23.07.2020 08:55
- гость -

Мы бы написали и сами, и не хуже. Но не работаем мы там да и не возьмут нас

Покажите свой уровень. Напишите, пришлите материал в редакцию. Есть вероятность, что вас возьмут внештатным журналистом.

23.07.2020 09:08
- гость -

Жёлтой рекламы не стало!?!?
А то пока всю наглядная пролистаешь...
временно.. щас еще больше напихают

23.07.2020 09:19
- гость -

С чего вдруг он построен в1912 г. ?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
08:53
Ученые нашли смесь антител, эффективно уничтожающих коронавирус 1
08:34
"Попали в формат". Барнаульские инвесторы массово строят элитные бизнес-центры 6
08:19
Жириновский предложил навсегда отменить ЕГЭ 2
08:03
Власти Барнаула "зачищают" город от уличных торговцев 33
07:50
Число пользователей социальных сетей превысило половину населения Земли 0
07:33
Тульская "медсестра в бикини" будет вести прогноз погоды 1
07:17
Когда Курбан-байрам в 2020 году и как отмечают этот праздник? 0
07:02
На середине пути. Как в Барнауле ремонтируют мост через Обь, которому больше 100 лет 14
06:47
Доктор Мясников рассказал, как избавиться от боли в спине 9
06:31
Предметы, которые значительно упростят вам жизнь на кухне и не только 2
06:16
Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина 4
06:01
Грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 23 июля 2
23:55
Такой день. Высокий приток туристов и традиционно низкие зарплаты в Алтайском крае 1
23:29
Расписание пригородных поездов изменят в Алтайском крае с 23 июля 0
23:05
65 человек заразились коронавирусом на торжестве в алтайском кафе 4
22:55
Обвиняемого в педофилии историка Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии 13
22:33
Российский врач во второй раз заразился коронавирусом 0
22:15
Главный эпидемиолог Минздрава сообщил об адаптации коронавируса к человеку 0
21:51
Госдума частично приравняла кальяны и вейпы к табачным изделиям 1
21:35
Житель Алтайского края угрожал жене топором и обматерил полицейского 1
21:14
Барнаульский зоопарк показал прогулку львят и тигрят. Фото и видео 1
20:48
Приходите в мой дом. Вика Цыганова собралась стать губернатором Хабаровского края 0
20:23
Мурашко оценил результаты испытания вакцины от коронавируса 0
20:02
Жириновский заявил о планах Фургала подать в отставку до ареста 0
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 115 0
19:27
Огромный коттедж с пляжем и футбольном полем продают в Барнауле 2
19:10
В Республике Алтай за ночь убрали мусор с вершины горы 0
18:53
В Алтайском крае из-за военных перекроют часть Чуйского тракта 0
18:30
Туристам вернут деньги за путешествия по России. Кому заплатят и сколько? 1
18:13
Три рюкзака растительных наркотиков изъяли полицейские в Горном Алтае 0
17:52
ДТП с участием такси спровоцировало огромную пробку на шоссе Ленточный бор в Барнауле 1
17:40
В Совете Федерации оценили идею выплаты пенсионерам по 15 тысяч рублей 11
17:27
Якутского шамана Габышева выписали из психиатрической больницы 7
17:15
Хотела машину. Жительница Барнаула взяла в кредит миллион и "подарила" его мошеннику 7
17:03
Дело Михаила Ефремова передали в суд 1
16:52
Хоккеисты "Динамо-Алтай" начнут подготовку к новому сезону 1 августа 0
16:42
Штрафовать россиян за отсутствие ОСАГО по камерам планируют с осени 12
16:41
Пассажир мотоцикла погиб на Чуйском тракте 0
16:30
Силовики провели обыски у арендатора леса в Алтайском крае 2
16:17
Средняя зарплата в Алтайском крае снова не дотянула до 30 тысяч 18
16:05
Туристам заплатят за отдых в России 20
15:55
Нелегальный палаточный лагерь с детьми из Бийска закрыли на Алтае 9
15:43
Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России 13
15:32
Два человека пострадали в жестком ДТП в центре Барнаула 3
15:21
На всех не хватит. В Алтайском крае спрос на турпоездки превысил предложение 20
15:09
Актер из сериала "Достоевский" умер на 35 году жизни 0
14:57
Алтайский край занял седьмое место в РФ по приросту заболевших COVID-19 4
14:42
"Не уйду!" Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края 53
14:29
В Барнауле снова провалился асфальт на дороге 2
14:16
Росгидромет дал прогноз погоды на август в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.