На середине пути. Как в Барнауле ремонтируют мост через Обь, которому больше 100 лет

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Знаменитый мост через Обь в Барнауле, построенный еще в 1912 году, закрыли на масштабную реконструкцию семь месяцев назад. На эти цели выделено из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. Примерно через год здесь полностью обновят асфальт и установят освещение. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на объекте, который пережил революцию, войну, с десяток градоначальников, а сейчас впервые за 100 лет будет отремонтирован.

Что сделают на ж/д мосту?

Поскольку сооружению более 100 лет, перед рабочими стоит задача максимально сохранить его в первоначальном виде. Подрядная организация ДСУ № 4 пообещала оставить даже уникальные болты, которыми скреплены пролеты моста. Однако большая часть металла все равно будет заменена. Прежде всего в порядок приведут его опоры, которые, несмотря на время, сохранились лучше всего. В общей сложности на реконструкцию понадобится около 2100 тонн металла.

Как пояснил amic.ru начальник Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский, для беспрепятственного движения железнодорожного транспорта, который идет в Барнаул, построили временные платформы на станции Присягино – в 10 километрах рядом со старым мостом через Обь. Всего после окончания реконструкции появится еще шесть дополнительных железнодорожных съездов.

"Никогда еще не работали на таком сложном объекте. Таких мостов всего три в России, где движение осуществляется одновременно для машин и поездов. Поэтому необходимо согласовывать каждый шаг с несколькими организациями. К тому же мосту больше 100 лет. Все его элементы – уникальны. Нам надо сохранить это наследие", – заключил Ярослав Долинский.

Как отремонтируют мост для автомобилей?

Работы идут с 5 января. Для этого пришлось перекрыть автомобильное движение. За семь месяцев полностью успели заменить элементы проезжей части. До конца осени заменят балки эстакады: всего около 180 штук. Эти пролетные строения фактически держат мост. Как пояснил Ярослав Долинский, сейчас выполнено только 50% от плана.

"Мы только на середине пути. Весной рабочим останется отремонтировать асфальт на автомобильном мосту. После реконструкции его вес будет в два раза меньше. Мост станет легче, уменьшится нагрузка на его опоры, а грузоподъемность увеличится", – сообщил он.

Также после ремонта мост подсветят. Освещение установят на всем пути от Барнаула до Новоалтайска. Параллельно в следующем году обновят асфальт на подъезде к мосту с обеих сторон.

Когда закончат ремонт?

Согласно контракту, подрядчик обязан завершить все работы к ноябрю 2021 года. Однако перед дорожниками стоит задача завершить все работы к маю 2021 года – к этапу Кубка мира по гребле, который пройдет на барнаульском канале, ведь быстрее всего из города доехать как раз через мост.

Габариты существующего моста останутся неизменными. Согласно нормативам, следующий ремонт может потребоваться не ранее чем через 20 лет.

Чем уникален мост?

Старый Обской мост с железнодорожным полотном построен и открыт для эксплуатации в Барнауле еще в 1915 году. Тогда же в городе открыли железнодорожную станцию. Над строительством моста трудилось почти треть населения Барнаула – около 30 тысяч человек.

В 1955 году по нему запустили автомобильное движение. За столетнюю историю Обской мост стал одним из символов города. Однако 17 мая 2013 года обрушилась часть плиты этого коммунального моста. Специалисты признали, что эстакаде необходим капитальный ремонт. Объект находился на балансе администрации Барнаула. В мэрии утверждали, что денег в бюджете на реконструкцию нет. Тогда через суд в конце 2017 года мост был передан на баланс Упрдор "Алтай".