В Алтайском крае следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины три месяца назад

В Алтайском крае уже больше трех месяцев ищут 43-летнего жителя Курьинского района Ивана Груздева. Следователи возбудили дело об убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 5 июля мужчина ушел из поселка имени 8 Марта в лес. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в синий спортивный костюм.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения мужчины, просят сообщить по телефону 8 (385-76) 22563, +7-913-210-44-83, либо по номеру 02 (для абонентов сотовой связи – 102).