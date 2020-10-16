Массовая авария произошла на въезде в Барнаул

На въезде в Барнаул произошло массовое ДТП – "паровозиком" столкнулись сразу четыре автомобиля.

Как сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", в аварии приняли участие три легковые машины и грузовик. Причиной могли стать скользкая дорога и несоблюдение безопасной дистанции.

Движение на въезде в город затруднено, собралась пробка. В ГИБДД amic.ru сообщили, что подробности ДТП пока неизвестны.

Напомним, утром 16 октября в Барнауле на Новом мосту большегрузный автомобиль "сложился пополам" и въехал в отбойник между полосами встречного движения. Из-за происшествия на мосту собралась огромная пробка. Пострадавших нет.