Массовая авария произошла на въезде в Барнаул

На въезде в Барнаул произошло массовое ДТП – "паровозиком" столкнулись сразу четыре автомобиля.
Как сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", в аварии приняли участие три легковые машины и грузовик. Причиной могли стать скользкая дорога и несоблюдение безопасной дистанции.
Движение на въезде в город затруднено, собралась пробка. В ГИБДД amic.ru сообщили, что подробности ДТП пока неизвестны.
Напомним, утром 16 октября в Барнауле на Новом мосту большегрузный автомобиль "сложился пополам" и въехал в отбойник между полосами встречного движения. Из-за происшествия на мосту собралась огромная пробка. Пострадавших нет.
Комментарии
"Причиной могли стать скользкая дорога и несоблюдение безопасной дистанции."
Где вы нашли скользкую дорогу, на улице тепло. Причиной аварии послужила только невнимательность за рулем.
причина одна - дегенераты за рулем
У уроды.
Жопонюхи. Извращенцы. Пока ноздрёй на глушитель не оденется, не успокоится.