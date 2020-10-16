Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле

В Барнауле на Новом мосту большегрузный автомобиль "сложился пополам" и въехал в отбойник между полосами встречного движения.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", из-за происшествия на мосту собралась огромная пробка. Подробности аварии уточняются.

Ранее amic.ru писал, что на региональной дороге Тулой – Бийка в Турочакском районе грузовик провалился на мосту через реку Чуйка на региональной дороге.

Из-за обрушения моста транспортное средство провалилось лишь частично, поэтому жертв удалось избежать. В "Горно-Алтайавтодоре" подчеркнули, что происшествия могло не случиться, если бы водитель не проигнорировал дорожный знак "Ограничение массы".