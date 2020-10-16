Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле

В Барнауле на Новом мосту большегрузный автомобиль "сложился пополам" и въехал в отбойник между полосами встречного движения.
Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", из-за происшествия на мосту собралась огромная пробка. Подробности аварии уточняются.
Ранее amic.ru писал, что на региональной дороге Тулой – Бийка в Турочакском районе грузовик провалился на мосту через реку Чуйка на региональной дороге.
Из-за обрушения моста транспортное средство провалилось лишь частично, поэтому жертв удалось избежать. В "Горно-Алтайавтодоре" подчеркнули, что происшествия могло не случиться, если бы водитель не проигнорировал дорожный знак "Ограничение массы".
Комментарии
Рекомендую к просмотру фильм Алексея Пивоварова "Почему так много россиян гибнет в ДТП?" на его ютубканале "Редакция". Для осознания так сказать проблемы и возможности выйти за пределы системы "водитель-пешеход", которую нам так старательно через свой формализм втюхивает власть.
Ну устроит Денис Анатольевич волиле сладкую жизнь теперь!!!!!
09:59АБОРИГЕН " втюхивает власть."
Какой вы несчастный, власть вам все время что-то "втюхивает", может у вас мания преследования? К врачу не пробовали обращаться?
10:50
- гость -
К врачу не пробовали обращаться?
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Сынок, врачей то оптимизировали, а остальных заставили бесплатно рисковать своей жизнью.
16.10.2020 10:50
- гость -
Себя пожалей.
11:22 АБОРИГЕН "Себя пожалей."
На страницах амика? Да Боже упаси сподобиться тут ныть, как Вы. Мерзко...
10:54 - гость -" врачей то оптимизировали "
То есть, на больничный не советуете ему для лечения уходить. Пусть дальше, что ли страдает и нас тут мучает своими бреднями? Вы, случайно, не в одной шаражке с ним работаете (может уже лечитесь)?
уже надо начинать морды бить за это
16.10.2020 11:31
- гость -
Если мерзко, что тогда ноешь?