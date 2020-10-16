Стало известно, когда полностью откроют для движения улицу Попова в Барнауле

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Улицу Попова в Барнауле полностью откроют для движения транспорта в субботу, 17 октября. В пятницу губернатор Алтайского края посетил реконструированный участок и оценил проведенные работы.
По словам главы региона, обновленный участок Попова, от Власихинской до Трактовой, поможет разгрузить трафик и существенно повысит комфортность проезда для пригородных поселков Власихи, Новосиликатного, Лесного, Октябрьского, в которых в целом проживают 45 тысяч человек. Ширина проезжей части теперь составляет 10,5 метра, для движения предусмотрены по три полосы в каждую сторону.
Также Томенко посетил и отремонтированный участок шоссе Ленточный бор. Там реконструировали 4,5 километра дороги. Проезжая часть стала четырехполосной. Для обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении участка построены линии освещения, установлены дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком.
Добавим, что работы на обоих участках прошли в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Реконструкция в сумме обошлась более чем в 1 млрд рублей.
Комментарии
Дорожники работают превосходно. Молодцы.
Когда переделывать начнут?
Последний снимок очень интересный, ждем претворения в жизнь!
16.10.2020 16:08
- гость -
Они должны исполнять нормативные документы, а они их не исполняют.
Сделайте сухой лог!!!!
А где у нас мер?
Может пора уже Томенко на п. Южный приехать - разобраться с пробкой на въезде, которую устроили нерадивые дорожники - это преднамеренный искусственный затор!!!
16.10.2020 16:15
- гость -
Вас родители каждый день переделывают (ли), а толку нет))))
уберите знак 40 км с Ленточного бора
16.10.2020 16:31
- гость -
да что ты с этим знаком пристал то?! Правонарушитель ты наш, тебя буратину надо каждый раз вниз головой трясти, и грошы выбивать, коли ты не можешь этот кусок дороги ехать по правилам. Вот пристал то банный лист...
Без грамотных развязок все эти работы ШЛЯПА
16.10.2020 16:24
- гость -
Вам нравятся мини горки на дорогах?
16.10.2020 16:24
- гость -
откуда знаешь убогий.
А вот дороги переделываю. Например пешеходный переход и трамвайную остановку на улице Антона Петрова при повороте с Попова (сделали 2018 переделали 2020)
А господин Томенко проверьте сколько Крузаков появилось у родственников чинушь мэрии за время ремонт ул. Попова ?
А как скоро планируется ЖКХ авария на этом новом участке дороги? ведь всегда так, как новый асфальт, так жди аварийную ситуацию с вскрытием асфальта....
Хвала яйцам, её таки откроют.
Дворами нужно заниматься, аллеями, пешеходными дорожками. Мост для прохода животных на объездной сделать.
Градоначальники мыслят прошлым веком (много асфальта для машин)