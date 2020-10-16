Стало известно, когда полностью откроют для движения улицу Попова в Барнауле

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Улицу Попова в Барнауле полностью откроют для движения транспорта в субботу, 17 октября. В пятницу губернатор Алтайского края посетил реконструированный участок и оценил проведенные работы.

По словам главы региона, обновленный участок Попова, от Власихинской до Трактовой, поможет разгрузить трафик и существенно повысит комфортность проезда для пригородных поселков Власихи, Новосиликатного, Лесного, Октябрьского, в которых в целом проживают 45 тысяч человек. Ширина проезжей части теперь составляет 10,5 метра, для движения предусмотрены по три полосы в каждую сторону.

Также Томенко посетил и отремонтированный участок шоссе Ленточный бор. Там реконструировали 4,5 километра дороги. Проезжая часть стала четырехполосной. Для обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении участка построены линии освещения, установлены дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком.

Добавим, что работы на обоих участках прошли в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Реконструкция в сумме обошлась более чем в 1 млрд рублей.