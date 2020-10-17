Дефицит бюджета Алтайского края в 2021 году может составить 5,8 млрд

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников в ходе онлайн-брифинга рассказал о проекте регионального бюджета на 2021 год, который внес в АКЗС губернатор Виктор Томенко.

Планируется, что доходы составят 106,6 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы ожидаются в размере 58,3 млрд, что на 3% выше, чем годом ранее.

Из федерального бюджета регион получит 48,3 млрд рублей (но это не окончательная сумма). Расходы запланированы в размере 112,4 млрд рублей.

Из этого следует, что дефицит составит 5,8 млрд рублей. Это соответствует действующему законодательству.

Данил Ситников уточнил, что бюджет помимо утверждения региональным парламентом бюджет должен пройти общественные слушания. Их организуют с соблюдением профилактических мероприятий.

Ранее amic.ru писал, что бюджет Алтайского края может недополучить 1,1 млрд рублей из-за влияния пандемии коронавируса на экономику.