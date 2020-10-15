По итогам 2020 года бюджет Алтайского края может недополучить 1,1 млрд рублей из-за влияния пандемии коронавируса на экономику. Об этом во время онлайн-брифинга 15 октября рассказал министр финансов региона Данил Ситников.

"Спад экономики продолжается до сих пор. И мы ожидаем недопоступления 1,1 млрд рублей собственных доходов. Это менее 2% от общего объема краевой казны – 112 млрд рублей", – сказал он.

Отмечается, что на показателях бюджета также отразится распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в сумме 17,9 млрд рублей. В результате этого доходы краевого бюджета вырастут на 16,8 млрд рублей – до 129,1 млрд рублей, а расходы на 17,9 млрд рублей – до 135,9 млрд рублей.

При этом дефицит вырастет на 1,1 млрд рублей и составит 6,7 млрд рублей, что составляет 5% от расходов.