Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

Популярная российская певица Ольга Бузова рассказала поклонникам, что ее включили в Книгу рекордов России.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото с двумя сертификатами.

"Первый – за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй – как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram", – уточнила Бузова.

Как уже сообщал amic.ru, в июле Ольга Бузова приезжала в Яровое. Тогда в регионе начался ажиотаж из-за сообщений о том, что она даст концерт во время пандемии, однако исполнительница опровергла эту информацию и лично обратилась к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Она отметила, что является законопослушным гражданином и ограничится только небольшой встречей со своими алтайскими поклонниками.