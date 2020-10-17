Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

Популярная российская певица Ольга Бузова рассказала поклонникам, что ее включили в Книгу рекордов России.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото с двумя сертификатами.
"Первый – за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй – как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram", – уточнила Бузова.
Как уже сообщал amic.ru, в июле Ольга Бузова приезжала в Яровое. Тогда в регионе начался ажиотаж из-за сообщений о том, что она даст концерт во время пандемии, однако исполнительница опровергла эту информацию и лично обратилась к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Она отметила, что является законопослушным гражданином и ограничится только небольшой встречей со своими алтайскими поклонниками.
Комментарии
Блиииин. Кто ее? Об арбузовой новостей больше, о Путине.
Она же бездарность. Меня эти фотки в трусах на множестве ресурсов немного раздражают.
вот он - новый герой современности! равнение на Бузову!
А ведь кому то именно Бузовы и нужны . Бездарные прожигатели жизни . Хлам общества
17.10.2020 15:31
Ковид
и даже ковиду такие не нужны
ну и жизнь пошла.. рекорды да не те
А что она поёт, певица эта? Как-то не посчастливилось услышать...
наоборот - посчастливилось не услышать
Блиииин. Кто ее? Об арбузовой новостей больше, о Путине.
Логично. Если о ней не будет новостей. те же рекламщики перестанут нести ей деньги. А дед сидит себе в бункере и не чешется.