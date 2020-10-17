"Динамо-Барнаул" в меньшинстве обыграло "Ладу" из Димитровграда

Спортсмены "Динамо-Барнаул" провели заключительный домашний матч осенней части в первенстве ПФЛ (группа 4). В связи с профилактикой коронавируса он прошел без зрителей.

Игра выдалась сложной. Уже в первом тайме арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Однако прекрасно сыгравший на ленточке Богдан Карюкин не позволил гостям повести в счете.

Во втором тайме право пробивать с 11-метровой отметки получили уже динамовцы. К "точке" подошел Виктор Липин и уверенно реализовал возможность – 1:0.

На 70-й минуте защитник барнаульцев Виктор Хугаев был удален с поля. Несмотря на это, в меньшинстве хозяева смогли удержать победный счет.

Это позволило команде временно закрепиться на третьей строчке турнирной таблице. Однако находящиеся ниже соперники сыграли меньше игр, следовательно, они еще могут вытолкнуть из тройки алтайскую команду.