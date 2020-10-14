Зрители не увидят ФК "Динамо-Барнаул" в 2020 году

Заключительные в 2020 году домашние матчи ФК "Динамо-Барнаул" пройдут без зрителей. Об этом сообщают в пресс-службе клуба. Ограничения связаны со сложной эпидобстановкой. Поэтому клуб решил провести две домашние встречи при пустых трибунах.

В среду, 14 октября, в очередном туре первенства ПФЛ (группа 4) динамовцы на своем стадионе сыграют против аутсайдера турнира – тольяттинской "Лады". А в ближайшую субботу, 17 октября, барнаульским футболистам предстоит заключительный домашний поединок осенней части турнира. Соперником станет "Лада" из Димитровграда. Оба матча начнутся в 17 часов. Прямые трансляции игр можно посмотреть на сайте ПФЛ.

Заключительный в году матч "Динамо" проведет 2 ноября в гостях против ФК "Новосибирск".