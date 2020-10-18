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Кардиолог назвал малоизвестный признак приближения инфаркта

, ИА "Амител"
Он может помочь диагностировать угрозу
Фото: medicalprofi.ru

Фото: medicalprofi.ru

Изменение цвета языка – это один из предвестников приближения инфаркта, заявила кардиолог Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета китайской медицины.

По ее словам, язык здорового человека значительно отличается от языка пациента, страдающего хронической сердечной недостаточностью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обычный" вид языка – это бледно-красный цвет с бледно-белым налетом. Но у пациентов кардиологов, у которых диагностируют грозящее инфарктом заболевания он красного цвета с желтым налетом.

Причем, когда болезнь прогрессирует, язык еще сильнее меняет цвет, утверждает Тяньхуэй Юань.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина перечислила симптомы, с которыми следует незамедлительно обращаться к врачу.

По ее словам, наибольшее внимание следует уделять боли в груди. Терапевты знают свыше 80 причин таких болей, но исключить нужно инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или наружной оболочкой сердца, даже несмотря на то, что такая боль может быть связана с болезнями пищевода.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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