Светлана Ходченкова призналась, что любит постельные сцены

Известная российская актриса Светлана Ходченкова призналась, что любит играть в постельных сценах.

"Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь, – цитирует актрису "МедикФорум". – Иногда прибегаю к помощи дублеров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится".

Так, в фильме "Шпион, выйди вон!" Ходченкова участвовала в постельной сцене с британским актером Томом Харди. По ее словам, никакого стеснения между ними не было, так как "все понимали, для чего собрались".

Ранее amic.ru писал, что Ходченкова стала главной российской актрисой десятилетия по оценке "Бюллетеня кинопрокатчика". Она отметилась рекордным количеством главных ролей и премией "Золотой Орел". На втором месте оказалась Александра Бортич, а на третьем – Елена Лядова.