Светлана Ходченкова призналась, что любит постельные сцены

Известная российская актриса Светлана Ходченкова призналась, что любит играть в постельных сценах.
"Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь, – цитирует актрису "МедикФорум". – Иногда прибегаю к помощи дублеров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится".
Так, в фильме "Шпион, выйди вон!" Ходченкова участвовала в постельной сцене с британским актером Томом Харди. По ее словам, никакого стеснения между ними не было, так как "все понимали, для чего собрались".
Ранее amic.ru писал, что Ходченкова стала главной российской актрисой десятилетия по оценке "Бюллетеня кинопрокатчика". Она отметилась рекордным количеством главных ролей и премией "Золотой Орел". На втором месте оказалась Александра Бортич, а на третьем – Елена Лядова.
Комментарии
О себе надо иногда упоминать,чтобы помнили, желательно - эпатажем пониже пояса.
Да в Крае она это показала...
Это порнозвезда?
Как же они низки в своих желаниях и похоти....
красавица!
придёт время - покается!
Что естественно, то не без оргазма!
и с
Ходченковой калибр отметился.
во вторую смену вышел или за "выходные" надбавки пашешь?
дак сам никто, так рядом со звездой отметится - и сам себя зауважает чуток поболе
- Вас эротические сны не мучают?
- Почему "мучают"? Только они и радуют...