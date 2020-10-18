В России за сутки зарегистрировали более 15 тыс. новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 1 399 344, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4610). Второе место занимает Санкт-Петербург (+674), третье – Московская область (+460). Алтайский край, в котором на 18 октября выявили 185 новых инфицированных, на 12-м месте по стране.

За 24 часа из больниц выписали 5337 пациентов, всего выздороветь успели 1 070 567 россиян. С подтвержденным коронавирусом скончалось 185 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 24 187 летальных случаев.