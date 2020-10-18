Еще 185 зараженных выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 61, Бийск –19, Благовещенский район – 10, Кулундинский район – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 6 заболевших, Рубцовск, Завьяловский, Калманский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бурлинский, Змеиногорский, Смоленский, Советский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский районы – по 2 заболевших, Баевский, Косихинский, Рубцовский, Табунский районы – по 1 заболевшему. Всего в регионе 16 408 инфицированных.

Умерло за прошедшие сутки семь человек (четыре из них – от COVID-19). Выздоровели 142 пациента.