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Еще 185 зараженных выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Всего в регионе 16 408 инфицированных
Фото: YouTube

Фото: YouTube

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 

По муниципалитетам новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 61, Бийск –19, Благовещенский район – 10, Кулундинский район – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 6 заболевших, Рубцовск, Завьяловский, Калманский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бурлинский, Змеиногорский, Смоленский, Советский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский районы – по 2 заболевших, Баевский, Косихинский, Рубцовский, Табунский районы – по 1 заболевшему. Всего в регионе 16 408 инфицированных. 

Умерло за прошедшие сутки семь человек (четыре из них – от COVID-19). Выздоровели 142 пациента. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.10.2020 12:38
St

Отправляйте детей учиться в медицинский. А как вы думали ещё, будете жаловаться- станет больше врачей?) Короновирус пока до 2022 года планируют, а там может и до 2025-2026 года, как раз ребенок уже почти закончит учебу. А там будет какой новый вирус или осложнения после ковида у хронических больных. Учите детей хорошо, вас же лечить будут!

18.10.2020 12:41
- гость -

18.10.2020 12:38
St
На какие шиши?

18.10.2020 12:41
- гость -

Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла на 15%

с 5 по 11 октября в регионе вирусными инфекциями заболели 26,2 тысячи человек. Это на 15% выше, чем неделей ранее.

Посмотрите на цифры!!!!!

18.10.2020 12:51
- гость -

есть ложь, наглая ложь, и статистика миздравозахоронения...

18.10.2020 12:54
- гость -

Хорошо у нас всё. И Крым наш.
врут они все и виноваты во всем пидоносы и бандеровцы с гейропой

18.10.2020 12:55
- гость -

А сколько на данный момент остается свободно коечного фонда?

18.10.2020 13:15
- гость -


18.10.2020 12:41
- гость -
Посмотрите на цифры!!!!!

Цифры ничего не показывают.
70-80% людей самолечением занимаются, т.к. больницы отказывают в обслуживании из-за перегруза. Оставь надежду, всяк идущий в больницу

18.10.2020 13:16
- гость -

18.10.2020 12:55
- гость -
Коек можно наставить сколько угодно, хоть в три яруса. Врачей нет. А без врачей, любой госпиталь - просто чумной барак.
Путинячьи "оптимизаторы" дооптимизировали здравоохранение до ручки. Теперь целуйте их везде, таких эффективных.

18.10.2020 13:19
- гость -

Сегодня три часа пытался купит атибиотики (выписал доктор при положительном тесте и по рентгену), обошол весь центр от вокзала, по Строителей, Ленина, Молодежка, Соц НЕТ антибиотиков только витами С, и как теперь лечится, под заказ сказали от 10 дней, этопросто издевательство

18.10.2020 13:27
Арсений Евдощук

18.10.2020 13:19
- гость -
В Заринске такая же ситуация, антибиотиков противовирусных и даже парацетомолосожержащих препаратов нет. Чего вообще стоит это государство и медицина если в период заболеваний ОРВИ гриппа и прочей короны даже элементарными лекарствами не могут обеспечить, не говоря уже о какой то медицинской помощи?!

18.10.2020 13:28
- гость -

Болеем всей семьёй, и семья брата болеет, но мы вне статистики, т.к. мазки не брали, кт не делали и пр. И сколько таких еще по стране?

18.10.2020 13:29
Правда

Врачи сами массово мрут от этого вируса. Причина - банальна. Их не учат как повышать иммунитет естественными природными средствами.
Они сами питаются совершенно неправильно. И, что самое интересное, больничное питание ни коим образом не способствует выздоровлению.

Надо наконец-то понять очевидное - умирают те, кто сам наел себе горы жира и вместе с ним кучу стандартных для толстяков хронических болезней типа диабета, гипертонии и т.д., тем самым полностью посадив свой иммунитет.

Всё, что требуется для иммунитета - правильное питание, которого необходимо придерживаться всю жизнь.

18.10.2020 13:31
- гость -

Заказал в аптеке азитромицин.
Дата поставки 24 октября.
Вирус и сопутствующие инфекции, подождите, войди в положение.

18.10.2020 13:36
- гость -


18.10.2020 13:28
- гость -
Болеем всей семьёй, и семья брата болеет, но мы вне статистики, т.к. мазки не брали, кт не делали и пр. И сколько таких еще по стране?

Официально инфицированы 0,6% населения.

Неофициально опрос в группе Barnaul 22 в вк показал что 10% людей уже переболели и 7% болеют сейчас.

Проголосуйте, добавьте себя в статистику

https://i.yapx.ru/JOuLG.jpg

18.10.2020 13:38
Правда

и как теперь лечится, под заказ сказали от 10 дней, этопросто издевательство
--------
Я бы максимально отказался от канцерогенной мясомолочки, токсичных хлебобулочных и от сахара, перейдя на гречневую кашу и отварные овощи. Ел бы свежие фрукты и овощи так, чтобы они составляли 70% от всей пищи.
И, что самое главное - ел бы свежие лук и чеснок буквально килограммами ежедневно!
Чесноком должно пахнуть от кожи!

Что самое интересное, от такого питания через некоторое время чудесным образом будут проходить все остальные хронические, а потому заведомо неизлечимые врачами болезни.

18.10.2020 13:41
St

18.10.2020 12:38
На деньги родителей , заемные в банке или ребенок старается для поступления на бюджет в медицинский. Ну не можете потянуть финансово обучение ребенка в медицинском или не хотите туда поступать, другие тоже не могут не хотят, денег нет, итд. А потом кричите, что врачей нет! У меня племянница из очень бедной неполной семьи, пока учится в медицинском колледже, потом будет поступать в вуз. Главное желание и стремление помогать людям.

18.10.2020 13:52
- гость -

Правде
Свежие овощи и фрукты ??!!! - Ты хоть знаешь на чём их ростят и чем обрабатывают для длительного хранения и транспортировки ? И даже бабки на рынке мухлюют как могут .Не раз приходилось слышать как они шептали знакомым : " ты сегодня не бери , я завтра тебе принесу другое " , боятся сегодняшним продуктом отравить . Хватит уже чушь нести про нажранные болезни , можно подумать молодые , худые и здоровые не болеют . Все перед этой заразой равны .

18.10.2020 13:53
- гость -

Правде
Свежие овощи и фрукты ??!!! - Ты хоть знаешь на чём их ростят и чем обрабатывают для длительного хранения и транспортировки ? И даже бабки на рынке мухлюют как могут .Не раз приходилось слышать как они шептали знакомым : " ты сегодня не бери , я завтра тебе принесу другое " , боятся сегодняшним продуктом отравить . Хватит уже чушь нести про нажранные болезни , можно подумать молодые , худые и здоровые не болеют . Все перед этой заразой равны .

18.10.2020 14:05
Правда

можно подумать молодые , худые и здоровые не болеют
-------
"Молодые и здоровые" сейчас уже с молодости массово садят свой иммунитет хот-догами и другой канцерогенной рафинированной пищей глубокой обработки.
Но массово не мрут.
Достаточно посмотреть на фото тех, кто мрёт, чтобы сразу понять, что люди были заведомо обречены и сами приговорили себя.
Надо понимать, что абсолютно вся мясомолочка сейчас токсична и содержит антибиотики, что приводит к тому, что при острых формах инфекций они уже абсолютно не помогают.

Впрочем, каждому свое!

18.10.2020 14:11
- гость -

А есть ещё такие кто верит Этой статистике?

18.10.2020 14:16
- гость -

18.10.2020 14:11
- гость -

А вы в какую сторонку не верите? Считаете, что гораздо больше или гораздо меньше?

18.10.2020 14:17
- гость -

18.10.2020 14:11
- гость -

А вы в какую сторонку не верите? Считаете, что гораздо больше или гораздо меньше?

18.10.2020 14:19
- гость -

Ндаа . Правда оказалась дремучим пережитком подзаборных сплетен .

18.10.2020 14:19
Итальянец

Хватит попрекать Путина, он такой же выходец из совка, как и большинство родившихся в ту эпоху. А мы то сами что? Почему не развивались последние 35 лет. Специально интересовался насчёт медицинских кадров. В принципе всё, как в ваше любимом советское время. Есть и целевые направления от районов и распределение и подъёмные. Но не возвращаются медики отучившись в ВУЗе в своё РОДНОЕ место. Вопрос к районным администрациям - если человек потратил чужие деньги на свою учёбу, почему вы его на аркане через суд не заставляете отрабатывать где он должен? Почему спускаете всё с рук? Мы сами загубили свою страну и привели её к плачевному финалу!

18.10.2020 14:22
- гость -

18.10.2020 13:31
- гость -
Заказал в аптеке азитромицин.
Дата поставки 24 октября.
18.10.2020 13:19
- гость -
Сегодня три часа пытался купитЬ атибиотики (выписал доктор при положительном тесте и по рентгену), обошЁл весь центр от вокзала, по Строителей, Ленина, Молодежка, Соц НЕТ антибиотиков .

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

18.10.2020 14:23
Гость

Бюджетного обучения не в мединституте уже 3 года

18.10.2020 14:24
- гость -

18.10.2020 14:17
- гость -
Более чем уверен что цифру надо умножать на хх.

18.10.2020 14:24
Правда

Ндаа . Правда оказалась дремучим пережитком подзаборных сплетен .
--------
По теме полным-полно книг западных докторов медицины, т.е врачей с учёной степенью.

18.10.2020 14:34
- гость -

18.10.2020 14:17
- гость -

Барнаул – 61, заболевших. Думаю это те кто сдал в пятницу+ пускай 140 заболевших орви, и что 200 человек погрузили в коллапс все поликлиники города?

18.10.2020 14:35
- гость -

Зачем?! антибиотиками вирусную болячку лечат. Антибиотики убивают и ваши бактерии - основу иммунитета. Нет гнойной (или артритной какой-нибудь) побочки , зачем антибиотики? Вирусы не так лечат.

18.10.2020 14:35
- гость -

18.10.2020 14:24
- гость -

Тоже так считаю!

18.10.2020 14:35
- гость -

18.10.2020 14:37
- гость -

Чувствую, после этого ковида, люди массово гнить начнут от супербактерий, сами же их сейчас и выводим.

18.10.2020 14:38
- гость -

антибиотики купил позавчера в Березовке-аптека Фармакопейка...

18.10.2020 14:41
- гость -

Лично я на чаях литрами, супрастине и парацетамоле отлично оклемался за недельку. Люди, как зомбированные ищут Арбидол, прям как последнюю надежду. С таким же успехом можно морковку грызть.

18.10.2020 14:43
- гость -

18.10.2020 14:34

- гость -

61 - это сдавшие неделю назад. Я с воспалением легких, диагноз с прошлого вторника, лечусь дома. Тест на коронавирус сдала только в пятницу, причем со второго захода, потому что в 8.30 очередь на сдачу была человек 40. Уехала, потом в 10 вернулась, в очереди уже было новых 12 человек. И результат сказали будет не раньше четверга. И это только в одной поликлинике, а их сколько?

18.10.2020 15:53
- гость -

Правда, сдохни, м-р-а-з-ь

18.10.2020 16:35
месный

18.10.2020 14:41
- гость -
Люди, как зомбированные ищут Арбидол, прям как последнюю надежду. С таким же успехом можно морковку грызть.

Дак морковку будет ещё и намного полезнее....

18.10.2020 16:56
- гость -

18.10.2020 14:35
- гость -
Зачем?! антибиотиками вирусную болячку лечат. Антибиотики убивают и ваши бактерии - основу иммунитета. Нет гнойной (или артритной какой-нибудь) побочки , зачем антибиотики? Вирусы не так лечат.
-----------------
Антибиотики при вирусных инфекциях назначают, чтобы избежать присоединения бактериальной инфекции на фоне воспаления. Патогенные бактерии живут в нашем организме всегда, но благодаря иммунитету их кол-во контролируется. Однако, при общем ослаблении организма, при воспалительных процессах, эти бактерии могут пойти в рост. Таким образом, добавится еще и бактериальная инфекция к уже существующей.

18.10.2020 16:59
- гость -

18.10.2020 14:41
- гость -
Лично я на чаях литрами, супрастине и парацетамоле отлично оклемался за недельку. Люди, как зомбированные ищут Арбидол, прям как последнюю надежду. С таким же успехом можно морковку грызть.
---------------
И что? Знакомый без всяких супрастинов, парацетомолов (что вот ты их пил, а не морковку грыз?) оклемался за неделю, а другой знакомый лежит сейчас с пневмонией. Все по-разному реагируют на этот вирус.

18.10.2020 17:22
- гость -

Для
18.10.2020 13:31 Скажите, пожалуйста, в какой аптеке заказали?

18.10.2020 18:38
- гость -

Скажите, пожалуйста, в какой аптеке заказали?
аптека от склада, посмотрите (хоть вопрос и не ко мне)

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