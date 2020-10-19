Жириновский предложил запретить россиянам отдыхать за рубежом

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить выезд туристов из страны на фоне пандемии коронавируса.

"В связи со вспышкой COVID-19 в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях", – написал политик в своем Telegram-канале, добавив, что ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны.

По мнению парламентария, решение возобновить турпоток в южные страны было преждевременным, поскольку это стало причиной второй волны COVID-19. В будущем, утверждает Жириновский, поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия закончилась.

Ранее стало известно, что с 1 ноября Россия возобновит ависообщение с Сербией, Японией и Кубой. Кроме того, увеличится число рейсов из России в Швейцарию, ОАЭ Белоруссию и на Мальдивы.

В России с начала пандемии зафиксировали почти 1,4 млн заболевших коронавирусом и свыше 24 тысяч смертей. За прошедшие сутки болезнь выявили у 15 099 человек.