Жириновский предложил запретить россиянам отдыхать за рубежом

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить выезд туристов из страны на фоне пандемии коронавируса.
"В связи со вспышкой COVID-19 в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях", – написал политик в своем Telegram-канале, добавив, что ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны.
По мнению парламентария, решение возобновить турпоток в южные страны было преждевременным, поскольку это стало причиной второй волны COVID-19. В будущем, утверждает Жириновский, поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия закончилась.
Ранее стало известно, что с 1 ноября Россия возобновит ависообщение с Сербией, Японией и Кубой. Кроме того, увеличится число рейсов из России в Швейцарию, ОАЭ Белоруссию и на Мальдивы.
В России с начала пандемии зафиксировали почти 1,4 млн заболевших коронавирусом и свыше 24 тысяч смертей. За прошедшие сутки болезнь выявили у 15 099 человек.
Комментарии
жириновского уже запретите
19.10.2020 09:35
- гость -
Давно пора!
19.10.2020 09:35
- гость -
Давно пора!
отвалите от Жирика он клоун так смешнее, вы знаете хоть один принятый абсурдный от него закон
Выпустили на свет божий престарелого проститута проверить возможность нового железного занавеса.
Либеральный демократ которого вы заслужили.
Не обобщайте)
Как-то пофиг. Не жили богато и начинать не будем.
Жирик, как всегда нашел крайних, популист.
19.10.2020 10:42
АБОРИГЕН
В Кремле полиберальней его сидит.