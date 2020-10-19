Липы высадили в барнаульском парке "Изумрудный"

Сотрудники алтайской таможни в преддверии профессионального праздника высадили 20 лип в барнаульском парке "Изумрудный".
Как отмечает пресс-служба регионального правительства, акцию организовал молодежный совет ведомства вместе с ветеранами таможенной службы. Высаженная аллея находится недалеко от здания таможни, поэтому его работники будут лично следить за ростом деревьев.
"Мы накануне профессионального праздника с большим удовольствием вносим вклад в реконструкцию парка и озеленение нашего города. Аллея, посаженная молодым поколением таможенников вместе с ветеранами, станет символом таможенных традиций и преемственности поколений", – рассказал начальник таможни Сергей Беседин.
Ранее сообщалось, что биологи АлтГУ создадут цветущий остров в "Изумрудном". Остров планируют разделить на несколько секторов, где с апреля по октябрь будут цвести различные виды растений.
Комментарии
Какие симпатичные прутики! Сказочная радость к Новому Году!
Жаль, что мало. Лип нужно как можно больше высаживать и в парке и вообще по городу.
Хорошая новость! Пускай растут! Зимой вот только уберечь надо.
сколько могучих деревьев спилили на ленина..
а елки на октября??
и вместо них эти палочки?
Дед , а какая польза именно от лип? А не от берёз? Осин?
Дед, а дубы лучше лип?
Лучше всех тополь.
19.10.2020 11:35
- гость -
Дед , а какая польза именно от лип?
Если летом пройти мимо липы у дороги, можно увидеть, пыль, гарь осидает на листочках.