Липы высадили в барнаульском парке "Изумрудный"

Сотрудники алтайской таможни в преддверии профессионального праздника высадили 20 лип в барнаульском парке "Изумрудный".

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, акцию организовал молодежный совет ведомства вместе с ветеранами таможенной службы. Высаженная аллея находится недалеко от здания таможни, поэтому его работники будут лично следить за ростом деревьев.

"Мы накануне профессионального праздника с большим удовольствием вносим вклад в реконструкцию парка и озеленение нашего города. Аллея, посаженная молодым поколением таможенников вместе с ветеранами, станет символом таможенных традиций и преемственности поколений", – рассказал начальник таможни Сергей Беседин.

Ранее сообщалось, что биологи АлтГУ создадут цветущий остров в "Изумрудном". Остров планируют разделить на несколько секторов, где с апреля по октябрь будут цвести различные виды растений.