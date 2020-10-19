Психолог объяснил причину конфликтов россиян из-за необходимости носить маску

Причиной негативной реакции россиян на просьбы использовать защитные маски является то, что люди не совсем понимают, для чего они нужны. Кроме того, ношение масок еще не стало привычкой, заявил психолог Павел Жавнеров в беседе с "360".
"Если средства массовой информации будут это доносить и объяснять, то тогда люди будут безоговорочно эти маски носить", – заметил Жавнеров.
Психолог подчеркнул, что каждый надевающий маску считает, что таким образом защищает себя от заражения. Однако в действительности это нужно, чтобы не заразить остальных. По его словам, понимание ответственности за других людей позволит всем спокойнее относиться к необходимости носить средства защиты. Кроме того, сейчас нет строгих правил, однако при жестких ограничениях люди привыкли бы их соблюдать.
Комментарии
Учился в двух школах. В первой ученики стыдили и подшучивали над теми, кто первыми одевали осенью куртку. А в последней наоборот говорили "Надо и мне приодеться". Разные миры!
для чего они нужны
Действительно, а для чего они нужны? Вы вокруг то посмотрите! Люди ходят в грязных самошитых масках месяцами. Влажная, вентилируемая среда - рай для бактерий, микробов и вирусов.
> Влажная, вентилируемая среда - рай для бактерий, микробов и вирусов.
Бактериям - и да, и нет. Им нужна ещё и еда.
Вирусам - нет, вирионы скорее относятся к неживой природе, чем являются живыми. Для активации им нужно попасть в клетки организма-хозяина.
Микробами вообще называются все микроорганизмы, что нельзя разглядеть невооруженным взглядом, в том числе грибки и бактерии.
Люди, одумайтесь! Нас уже пытаются приучить к этим намордникам! И открыто говорят об этом
Не против маски, но стала в ней задыхаться, появляется слабость и кашель Это уже факт проверенный реакции моего организма. Надо сшить самой, но лень)
Какие разъяснения по ношению? вот например, говорят что маску можно носить не более 2-ух часов. А если зашел в супермаркет где много народу и вышел через 20мин маску потом можно еще носить 1 ч 40 мин?
по-моему психологу самому нужна помощь. если он медик то он должен знать, что долгосрочное ношении маски только вредит носителю, эти элементарные вещи даже ребенок понимает
Сергей Беляев скончался в реанимации ковидного госпиталя
думаете он маску не носил? конечно же носил. а почему заразился? да потому что маска это все туфта.
Причина в другом-людям жалко денег её купить.
"чтобы не заразить остальных", из этой речи понятно, что маску должен носить БОЛЬНОЙ человек, а не все поголовно. Для чего к примеру мне носить маску, если у меня хороший иммунитет и я не болею? Я точно знаю, что в маске я быстрее заболею и не обязательно ковидом!
19.10.2020 14:34
Гость
Не то что жалко, но и не что - например пенсионерам
А с чего вы решили, что та или иная маска вообще что-то там задерживает как в одну так и в другую сторону? У неё есть необходимый класс защиты для этого? Есть сертификат соответствия данному классу? Или просто сами себе надумали и радуетесь этой мысли?
Любители испытывать маску : плюнуть через неё не выходит в потолок - ага, ты поссы ещё через неё или пердани с подливом - точно тогда будет хорошая! Да когда перданёшь с подливом нада сразу одевать, подливом к своей моське - тогда защита максимальная, на полчасика, потом нада снова пердануть в неё!
Мясо, ты чего, обосрался что ли?
Трамп носит маску, Путин нет. Нужен пример. Ленин ходил на субботники не потому что некому было за него поработать.
Трамп тупой, одна его прическа много объясняет, а Путин прекрасно осведомлен, что маска не помогает, а носят ее только дурачки.
Если дело в масках- то раздавайте их бесплатно в людных местах. Если они реально защитят от сомнительного вируса, то думаю здоровье нации того стоит. И нация защищена от вируса, и нервы в порядке.
Но... Власть имущим нужно чтобы лохи маски именно покупали... А здоровье... Путину начальство озвучило что россиян для обслуживания трубы хватит и 15 миллионов. Так с худой овцы хоть шерсти клок