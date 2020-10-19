Психолог объяснил причину конфликтов россиян из-за необходимости носить маску

Причиной негативной реакции россиян на просьбы использовать защитные маски является то, что люди не совсем понимают, для чего они нужны. Кроме того, ношение масок еще не стало привычкой, заявил психолог Павел Жавнеров в беседе с "360".

"Если средства массовой информации будут это доносить и объяснять, то тогда люди будут безоговорочно эти маски носить", – заметил Жавнеров.

Психолог подчеркнул, что каждый надевающий маску считает, что таким образом защищает себя от заражения. Однако в действительности это нужно, чтобы не заразить остальных. По его словам, понимание ответственности за других людей позволит всем спокойнее относиться к необходимости носить средства защиты. Кроме того, сейчас нет строгих правил, однако при жестких ограничениях люди привыкли бы их соблюдать.