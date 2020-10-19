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Новости

Психолог объяснил причину конфликтов россиян из-за необходимости носить маску

, ИА "Амител"
По мнению специалиста, пользу средств защиты должны доносить СМИ
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Причиной негативной реакции россиян на просьбы использовать защитные маски является то, что люди не совсем понимают, для чего они нужны. Кроме того, ношение масок еще не стало привычкой, заявил психолог Павел Жавнеров в беседе с "360".

"Если средства массовой информации будут это доносить и объяснять, то тогда люди будут безоговорочно эти маски носить", – заметил Жавнеров.

Психолог подчеркнул, что каждый надевающий маску считает, что таким образом защищает себя от заражения. Однако в действительности это нужно, чтобы не заразить остальных. По его словам, понимание ответственности за других людей позволит всем спокойнее относиться к необходимости носить средства защиты. Кроме того, сейчас нет строгих правил, однако при жестких ограничениях люди привыкли бы их соблюдать.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

19.10.2020 13:34
Виктор

Учился в двух школах. В первой ученики стыдили и подшучивали над теми, кто первыми одевали осенью куртку. А в последней наоборот говорили "Надо и мне приодеться". Разные миры!

19.10.2020 13:37
Вова, плешивый карлик.

для чего они нужны

Действительно, а для чего они нужны? Вы вокруг то посмотрите! Люди ходят в грязных самошитых масках месяцами. Влажная, вентилируемая среда - рай для бактерий, микробов и вирусов.

19.10.2020 13:53
Твайлайт Спаркл

> Влажная, вентилируемая среда - рай для бактерий, микробов и вирусов.

Бактериям - и да, и нет. Им нужна ещё и еда.

Вирусам - нет, вирионы скорее относятся к неживой природе, чем являются живыми. Для активации им нужно попасть в клетки организма-хозяина.

Микробами вообще называются все микроорганизмы, что нельзя разглядеть невооруженным взглядом, в том числе грибки и бактерии.

19.10.2020 14:02
Алекс

Люди, одумайтесь! Нас уже пытаются приучить к этим намордникам! И открыто говорят об этом

19.10.2020 14:05
- гость -

Не против маски, но стала в ней задыхаться, появляется слабость и кашель Это уже факт проверенный реакции моего организма. Надо сшить самой, но лень)

19.10.2020 14:18
- гость -

Какие разъяснения по ношению? вот например, говорят что маску можно носить не более 2-ух часов. А если зашел в супермаркет где много народу и вышел через 20мин маску потом можно еще носить 1 ч 40 мин?

19.10.2020 14:27
гость

по-моему психологу самому нужна помощь. если он медик то он должен знать, что долгосрочное ношении маски только вредит носителю, эти элементарные вещи даже ребенок понимает

19.10.2020 14:28
гость

Сергей Беляев скончался в реанимации ковидного госпиталя

думаете он маску не носил? конечно же носил. а почему заразился? да потому что маска это все туфта.

19.10.2020 14:34
Гость

Причина в другом-людям жалко денег её купить.

19.10.2020 14:39
- гость -

"чтобы не заразить остальных", из этой речи понятно, что маску должен носить БОЛЬНОЙ человек, а не все поголовно. Для чего к примеру мне носить маску, если у меня хороший иммунитет и я не болею? Я точно знаю, что в маске я быстрее заболею и не обязательно ковидом!

19.10.2020 14:47
- гость -

19.10.2020 14:34
Гость

Не то что жалко, но и не что - например пенсионерам

19.10.2020 16:18
месный

А с чего вы решили, что та или иная маска вообще что-то там задерживает как в одну так и в другую сторону? У неё есть необходимый класс защиты для этого? Есть сертификат соответствия данному классу? Или просто сами себе надумали и радуетесь этой мысли?
Любители испытывать маску : плюнуть через неё не выходит в потолок - ага, ты поссы ещё через неё или пердани с подливом - точно тогда будет хорошая! Да когда перданёшь с подливом нада сразу одевать, подливом к своей моське - тогда защита максимальная, на полчасика, потом нада снова пердануть в неё!

19.10.2020 16:28
- гость -

Мясо, ты чего, обосрался что ли?

19.10.2020 16:33
- гость -

Трамп носит маску, Путин нет. Нужен пример. Ленин ходил на субботники не потому что некому было за него поработать.

19.10.2020 18:07
- гость -

Трамп тупой, одна его прическа много объясняет, а Путин прекрасно осведомлен, что маска не помогает, а носят ее только дурачки.

19.10.2020 22:17
Проходимец

Если дело в масках- то раздавайте их бесплатно в людных местах. Если они реально защитят от сомнительного вируса, то думаю здоровье нации того стоит. И нация защищена от вируса, и нервы в порядке.
Но... Власть имущим нужно чтобы лохи маски именно покупали... А здоровье... Путину начальство озвучило что россиян для обслуживания трубы хватит и 15 миллионов. Так с худой овцы хоть шерсти клок

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