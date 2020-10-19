Нарушил – плати. Директор аквапарка в Яровом оштрафован за работу комплекса в пандемию

Руководитель фирмы "Эдиган", с июля 2020 года арендующей аквапарк в городе-курорте Яровом, оштрафован за то, что комплекс принимал гостей вопреки "ковидному" запрету губернатора. Правоохранительные органы нагрянули в аквапарк в середине июля, составили протокол о нарушении, однако на его работу это никак не повлияло: судя по фотоотчетам в аккаунте Instagram, комплекс продолжал принимать гостей и после проверки.

"Все открыто"

14 июля 2020 года в аквапарк "Лава" с проверкой прибыли правоохранительные органы: по поступившей информации, развлекательный комплекс работал, несмотря на режим повышенной готовности (он введен постановлением № 120 от 18.03.2020 правительства Алтайского края). По информации Яровского районного суда, комплекс "оказывал досуговые, развлекательные услуги с очным присутствием граждан".

В результате полиция возбудила административное дело в отношении руководителя "Эдигана" Вадима Плеханова, а на нарушение отреагировал губернатор края Виктор Томенко.

"По факту работы аквапарка в г. Яровое и нарушения указа губернатора Алтайского края от 31 марта № 44 межмуниципальным отделом МВД России "Славгородский" возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в суд", – говорится в сообщении в Instagram-профиле главы региона.

Однако, по данным Instagram-профиля Ярового, аквапарк все равно принимал гостей после проверки полиции.

"Мы приехали с ХМАО 11-го (июля, – прим. ред.), правда, боялись, что будет все закрыто, но рискнули и не пожалели! Все супер! Все открыто: аквапарки, кафешки, все", – написал пользователь korepalist.

"Не первый год приезжаем. Сегодня были в аквапарке и прям разочаровались. 16 июля цены были: взрослый 1500, детский 1000. А сегодня (18 июля, – прим. ред.) уже 1700 и 1200 соответственно. Детям обещали, да и не такие большие деньги переплачиваем в итоге. Пошли и как-то не совсем понравилось. Взять элементарно – музыки нет. Бассейны грязные, да и уровень воды низкий", – написала пользователь kazantsev.tatiana.

Едва не нарушили "ковидный" запрет Томенко и владельцы развлекательного комплекса "Причал22" (в его состав входит аквапарк "Лава"). Они объявили, что 24 июля на пляже "Малибу" выступит певица Ольга Бузова. Проведение массовых мероприятий в крае в это время было запрещено из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Жители региона были шокированы такой новостью и сразу обратились к губернатору в его Instagram-профиле. В результате концерт был отменен, а звезда провела недолгую встречу с поклонниками и отдохнула на озере.

Что решил суд?

14 сентября Яровской районный суд признал Вадима Плеханова виновным в нарушении указа губернатора края (от 31.03.2020 № 44).

При этом суд отметил, что аквапарк – это не пляж, которым разрешили работать с 10 июля, а имущественный комплекс. В него входят бассейн, водные аттракционы, сауны, общепит, а потому работать "Лава" не могла.

Теперь за административное нарушение предприниматель должен заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Когда аквапаркам разрешили работать?

Аквапаркам на открытом воздухе губернатор Виктор Томенко разрешил работать только с 7 августа – в регионе это конец летнего сезона. Водные развлекательные комплексы, расположенные в помещениях, а также бассейны начали принимать гостей лишь с 3 сентября.