Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова собирается прилететь в Алтайский край. Это следует из содержания таргетированной рекламы курорта Ярового в Instagram.
В ней содержится запись обращения популярной исполнительницы к поклонникам, которая обещает порадовать их своим творчеством. Обозначена и дата – 24 июля.
"24 июля все вместе будем на пляже озера Яровое наслаждаться природой, моим творчеством и укреплять иммунитет соленой водой. И пустимся во все пляжные!" – пообещала Бузова.
Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса в Алтайском крае запрещено проведение мероприятий с массовым скоплением людей. Нарушителей строго наказывают.
Например, в одном из клубов на озере Ая прошла массовая дискотека, которая попала в поле зрения правоохранительных органов. Помещение опечатали в присутствии главы района, а полиция организовала проверку.
Комментарии
Наконец то дождались!
Осчастливила...еще бы сто лет не приезжала.
Зачастила, степные пацаны понравились.
Заголовок звучит как угроза.
"Price: 1500Р" - это читать как приз 1500Р за посещение пати?
Зачем нам эта венерия дополнительная?
Решила покупаться в свежей волне коронавируса?