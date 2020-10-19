Подозреваемый в убийстве девушки в Бийске попал на видео

В Бийске правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в убийстве 22-летней девушки и тяжелом ранении ее ровесницы.

Видео, на котором запечатлели предполагаемого убийцу, опубликовали в группе "Деловой Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

Подозреваемому на вид 25-30 лет. Рост 170-175 см, обычного телосложения.

Был одет в темную ветровку, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки и вязаную шапку. При себе имел черный рюкзак со светоотражающей надписью.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят поделиться информацией по телефонам: 8(3854) 44-91-97, 8(3854) 45-02-02, 8-963-573-38-38 либо 02.

Ранее amic.ru писал, что следователи рассказали подробности смертельного нападения. Причиной гибели стал удар ножом в живот, за жизнь девушки с ножевыми ранениями груди борются медики.