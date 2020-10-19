В алтайском Минздраве объяснили жалобы на нехватку лекарств в аптеках

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова ответила на жалобы населения по поводу отсутствия в аптеках антибиотиков и противовирусных препаратов.

В ходе онлайн-брифинга 19 октября она заявила, что проблема кроется не в том, что в регион поставляют недостаточное количество медикаментов, а в том, что часть населения занимается самолечением и пытается приобрести лекарства без рецепта врача.

"Есть порядок назначения и приобретения таких препаратов. Их должен назначать лечащий врач, который определяет тактику лечения, – заявила Переладова. – Самому назначать себе антибиотики неправильно. Антибактериальные препараты – это не витамины, которые всегда должны быть в свободном доступе".

Ранее amic.ru писал, что представители региональных Минздрава и Росздравнадзора заявили о дефиците медпрепаратов почти по всей России. Так они ответили на вопрос населения, который переадресовал им губернатор Виктор Томенко.

По их словам, Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а власти готовят письма в федеральные Минпромторг и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки лекарств.