Губернатор Алтайского края задал чиновникам вопросы жителей региона по COVID-19

16 октября на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением COVID-19 губернатор Виктор Томенко задал чиновникам вопросы, которые волнуют жителей Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба правительства, в первую очередь глава региона спросил, когда в аптеках появятся лекарства для лечения ОРВИ и гриппа. Как объяснили представители Минздрава и Росздравнадзора, дефицит медпрепаратов возник почти по всей России.

По их словам, Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а власти готовят письма в федеральные Минпромторг и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки лекарств.

Также Томенко обратил внимание на вопросы населения, связанные с госпитализацией пациентов с COVID-19. Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что в настоящее время в Алтайском крае работают 22 ковидных госпиталя, в которых развернуто 4133 койки. Причем 2137 коек обеспечены подачей кислорода, задействованы 117 аппаратов ИВЛ и в целом могут быть задействованы еще 328 аппаратов ИВЛ.

Томенко обратил внимание и на время ожидания тестирования на COVID-19. Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко отметила, что в настоящее время в крае полностью загружены все бюджетные и частные лаборатории. При этом мощности для исследований планируется нарастить в ближайшее время.

Также глава региона спросил у министров и о сложностях обращения в кол-центры ряда барнаульских поликлиник. Руководитель Минздрава Дмитрий Попов и министр цифрового развития Евгений Зрюмов рассказали, что на данный момент в 19 поликлиниках на звонки пациентов отвечают 80 операторов, а специалисты ищут решение по увеличению емкости услуг в этом сегменте.

В ходе заседания обсуждалось и соблюдение жителями Алтайского края масочного режима. Органы правопорядка совместно с санитарными властями пообещали усилить контрольные мероприятия на предприятиях торговли и в общественном транспорте.