Губернатор Алтайского края задал чиновникам вопросы жителей региона по COVID-19

16 октября на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением COVID-19 губернатор Виктор Томенко задал чиновникам вопросы, которые волнуют жителей Алтайского края.
Как сообщает пресс-служба правительства, в первую очередь глава региона спросил, когда в аптеках появятся лекарства для лечения ОРВИ и гриппа. Как объяснили представители Минздрава и Росздравнадзора, дефицит медпрепаратов возник почти по всей России.
По их словам, Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а власти готовят письма в федеральные Минпромторг и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки лекарств.
Также Томенко обратил внимание на вопросы населения, связанные с госпитализацией пациентов с COVID-19. Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что в настоящее время в Алтайском крае работают 22 ковидных госпиталя, в которых развернуто 4133 койки. Причем 2137 коек обеспечены подачей кислорода, задействованы 117 аппаратов ИВЛ и в целом могут быть задействованы еще 328 аппаратов ИВЛ.
Томенко обратил внимание и на время ожидания тестирования на COVID-19. Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко отметила, что в настоящее время в крае полностью загружены все бюджетные и частные лаборатории. При этом мощности для исследований планируется нарастить в ближайшее время.
Также глава региона спросил у министров и о сложностях обращения в кол-центры ряда барнаульских поликлиник. Руководитель Минздрава Дмитрий Попов и министр цифрового развития Евгений Зрюмов рассказали, что на данный момент в 19 поликлиниках на звонки пациентов отвечают 80 операторов, а специалисты ищут решение по увеличению емкости услуг в этом сегменте.
В ходе заседания обсуждалось и соблюдение жителями Алтайского края масочного режима. Органы правопорядка совместно с санитарными властями пообещали усилить контрольные мероприятия на предприятиях торговли и в общественном транспорте.
Комментарии
Медлено, конечно, разворачивается наша госмашина, но дело пошло
Понты дороже денег
Дармоеды и показушники...
17.10.2020 08:26
Лес
Действительно,полгода уж прошло а дело по прежнему пОшло!
"а власти готовят письма в федеральные..."
Интересно,сколько времени требуется для написания текста?
понторезный ленторез
Да, уж, недалеко ушел от обнуленыша - тот самоизолировался и на население страны положил, а этот деятельность имитирует...
Судя по комментариям - все умные такие?!
Прям в первый день составили бы полный обобщенный развернутый текст обращения к федеральным властям?!
Ещё не зная как поведет себя федеральная власть? Ещё не понимая какие проблемы отвалятся, а какие укажут на административную не доработку? Ещё не зная как будут развиваться события в крае, да и в стране, и уже составили бы???
Прям резкие все тут? обычно говорят - как понос...
17.10.2020 09:19
Не губернатор
Фу ты,ну ты! А проблема возникла только вчера? Или в руководстве все слепошарые?
"Ещё не зная как поведет себя федеральная власть?" А,надо ещё учесть,чтобы завтра с работы не послали? Точно!
С наступлением прохладной погоды люди сидят в закрытых помещениях, а это в свою очередь ведёт к росту заболеваний передающихся воздушно капельным путём. Не надо быть гением чтобы предсказать наступление осени и рост заболеваемости орви, гриппом и ковидом. Но бородатому треплу плевать на жителей края!
17.10.2020 09:19
Не губернатор
Тролленыш - всем известно как события развиваются, полный провал оптимизации и на этом фоне провал по борьбе с ковидом! От властей, в отличии от цивилизованных стран, помощи практически никакой нет!
Ну вот видите, хоть в 9.30 кто то адекватный проснулся? Тоже пытается размышлять.
Бородка ему идет. Симпатично.
Прям в первый день составили бы полный обобщенный развернутый текст обращения к федеральным властям?!
Ещё не зная как поведет себя федеральная власть?
Из-за наличия таких очкунов-пополизов находимся там, где находимся
А может из-за таких комментаторов?
То, что антибиотиков нет в аптеках - это вообще пиз..ц, ложись и помирай. Это Африка уже!
Забыл только Попов сказать, что койки свободные закончились в городе, принимать заболевших некуда.