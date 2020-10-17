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Губернатор Алтайского края задал чиновникам вопросы жителей региона по COVID-19

, ИА "Амител"
На заседании оперштаба обсудили тесты на коронавирус, работу кол-центров и сложности с госпитализацией
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

16 октября на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением COVID-19 губернатор Виктор Томенко задал чиновникам вопросы, которые волнуют жителей Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба правительства, в первую очередь глава региона спросил, когда в аптеках появятся лекарства для лечения ОРВИ и гриппа. Как объяснили представители Минздрава и Росздравнадзора, дефицит медпрепаратов возник почти по всей России.

По их словам, Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а власти готовят письма в федеральные Минпромторг и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки лекарств.

Также Томенко обратил внимание на вопросы населения, связанные с госпитализацией пациентов с COVID-19. Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что в настоящее время в Алтайском крае работают 22 ковидных госпиталя, в которых развернуто 4133 койки. Причем 2137 коек обеспечены подачей кислорода, задействованы 117 аппаратов ИВЛ и в целом могут быть задействованы еще 328 аппаратов ИВЛ.

Томенко обратил внимание и на время ожидания тестирования на COVID-19. Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко отметила, что в настоящее время в крае полностью загружены все бюджетные и частные лаборатории. При этом мощности для исследований планируется нарастить в ближайшее время.

Также глава региона спросил у министров и о сложностях обращения в кол-центры ряда барнаульских поликлиник. Руководитель Минздрава Дмитрий Попов и министр цифрового развития Евгений Зрюмов рассказали, что на данный момент в 19 поликлиниках на звонки пациентов отвечают 80 операторов, а специалисты ищут решение по увеличению емкости услуг в этом сегменте.

В ходе заседания обсуждалось и соблюдение жителями Алтайского края масочного режима. Органы правопорядка совместно с санитарными властями пообещали усилить контрольные мероприятия на предприятиях торговли и в общественном транспорте.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.10.2020 08:26
Лес

Медлено, конечно, разворачивается наша госмашина, но дело пошло

17.10.2020 08:28
- гость -

Понты дороже денег

17.10.2020 08:46
Дюша Метёлкин

Дармоеды и показушники...

17.10.2020 08:51
Гость

17.10.2020 08:26
Лес
Действительно,полгода уж прошло а дело по прежнему пОшло!

17.10.2020 08:53
Гость

"а власти готовят письма в федеральные..."
Интересно,сколько времени требуется для написания текста?

17.10.2020 09:00
Пионер

понторезный ленторез

17.10.2020 09:14
- гость -

Да, уж, недалеко ушел от обнуленыша - тот самоизолировался и на население страны положил, а этот деятельность имитирует...

17.10.2020 09:19
Не губернатор

Судя по комментариям - все умные такие?!
Прям в первый день составили бы полный обобщенный развернутый текст обращения к федеральным властям?!
Ещё не зная как поведет себя федеральная власть? Ещё не понимая какие проблемы отвалятся, а какие укажут на административную не доработку? Ещё не зная как будут развиваться события в крае, да и в стране, и уже составили бы???
Прям резкие все тут? обычно говорят - как понос...

17.10.2020 09:30
Гость

17.10.2020 09:19
Не губернатор
Фу ты,ну ты! А проблема возникла только вчера? Или в руководстве все слепошарые?
"Ещё не зная как поведет себя федеральная власть?" А,надо ещё учесть,чтобы завтра с работы не послали? Точно!

17.10.2020 09:36
Вова, плешивый карлик.

С наступлением прохладной погоды люди сидят в закрытых помещениях, а это в свою очередь ведёт к росту заболеваний передающихся воздушно капельным путём. Не надо быть гением чтобы предсказать наступление осени и рост заболеваемости орви, гриппом и ковидом. Но бородатому треплу плевать на жителей края!

17.10.2020 09:37
- гость -


17.10.2020 09:19
Не губернатор

Тролленыш - всем известно как события развиваются, полный провал оптимизации и на этом фоне провал по борьбе с ковидом! От властей, в отличии от цивилизованных стран, помощи практически никакой нет!

17.10.2020 09:37
- гость -

Ну вот видите, хоть в 9.30 кто то адекватный проснулся? Тоже пытается размышлять.

17.10.2020 10:30
Мадам Брошкина

Бородка ему идет. Симпатично.

17.10.2020 10:39
Пионер

Прям в первый день составили бы полный обобщенный развернутый текст обращения к федеральным властям?!
Ещё не зная как поведет себя федеральная власть?

Из-за наличия таких очкунов-пополизов находимся там, где находимся

17.10.2020 11:07
- гость -

А может из-за таких комментаторов?

17.10.2020 11:19
- гость -

То, что антибиотиков нет в аптеках - это вообще пиз..ц, ложись и помирай. Это Африка уже!

17.10.2020 11:55
Гость

Забыл только Попов сказать, что койки свободные закончились в городе, принимать заболевших некуда.

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