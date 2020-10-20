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Диетолог назвала наиболее полезное мясо для иммунитета

, ИА "Амител"
Его достаточно употреблять в небольших количествах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Для укрепления иммунитета и здоровья в целом нужно есть богатую на белок пищу, который в большом количестве содержится в курином филе, сообщила врач-диетолог Светлана Фус.

По ее словам, белки расщепляются до аминокислот, а они, в свою очередь, отвечают за построение мышц, костей, кожи, мозга и остальных тканей. При этом особую роль для организма играют незаменимые аминокислоты, такие как лейцин, триптофан, изолейцин и другие.

"Мясо курицы содержит от 18 до 25 граммов полноценного по аминокислотному составу белка. Максимальное его количество дает нам куриное филе. Употребляя всего 100 граммов, мы получаем практически половину того, что нам необходимо в сутки", – цитирует диетолога РИА Новости.

Ранее эксперт перечислила продукты, от которых следует отказаться в пандемию. Лучше всего отдавать предпочтение той пище, которая наиболее эффективно поддерживает иммунитет.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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