Вторник, 20 Октябрь, 15:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,92
€ 91,31
11°


1415316 +0
Обь
207см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Врач рассказал, как натренировать свой иммунитет

, ИА "Амител"
Поможет в этом физкультура
Фото: andrologmed.ru

Фото: andrologmed.ru

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов в беседе с радио Sputnik рассказал о том, как повысить уровень защиты своего организма. Для этого, по словам специалиста, нужно развивать свой иммунитет. 

"На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", – заявил доктор. 

Кроме того, на иммунитет влияет питание и вредные привычки, от которых стоит отказаться в первую очередь. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.10.2020 09:05
- гость -

очередной мозговысер. гимнастикой иммунитет никогда не натренируешь.

20.10.2020 09:06
Как то так

Какой вирус или микроб может напугать иммунитет чистильщика канализации в индийском Бомбее))

20.10.2020 09:29
гость

Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", – заявил доктор.
-------------
Сверхнагрузка? Хоть и Бог сказал, что в поте лица своего будешь добывать свой хлеб, но до этого бреда - сверхнагрузка. От интенсивной работы, кони дохнут. Но Бог дал человеку защитный механизм, который вывел на подошвы ног в виде рецепторов, которые при их раздражение, дают команды всем органам и организмам, создавать эффект самовосстановления, тем самым вырабатывая иммунитет. Простой способ три литра мелкой щебенки и топчи Федя, топчи и будет тебе иммунитет.

20.10.2020 09:31
- гость -

20.10.2020 09:29
гость
ох, очередной сумасшедший...

20.10.2020 09:41
гость


ох, очередной сумасшедший...
----------
Федя, я тебя не заставляю быть "сумашедшим", продолжай горстями жрать лекарства. Я, четвертый год регулярно делаю, что нам предоставил Бог, ни каких болей и болезней, и прошли простуды зимой. Счастье, когда сутками и годами ни чего не болит.

20.10.2020 09:45
- гость -

20.10.2020 09:41

На Луговой день открытых дверей? Психи разбежались!

20.10.2020 09:47
- гость -

Я, четвертый год регулярно делаю, что нам предоставил Бог

Это о чем? Дышу, ем, выделяю, размножаюсь?

20.10.2020 09:48
гость


На Луговой день открытых дверей? Психи разбежались!
--------
Федя, это ты про себя? Ведь тебя поймают и смирительную к койке.

20.10.2020 09:49
гость


Это о чем? Дышу, ем, выделяю, размножаюсь?
----
Федя, умный, да поймет, а ты точно с Луговой.

20.10.2020 09:50
- гость -

Это о чем? Дышу, ем, выделяю, размножаюсь?

такие в основном плодятся безудержно а потом побирушничеством занимаются.

20.10.2020 09:53
гость

такие в основном плодятся безудержно а потом побирушничеством занимаются.
-----
Федя, когда на последние деньги сожрешь лекарства, пойдешь побирушничеством заниматься.

20.10.2020 10:01
- гость -

20.10.2020 09:29
гость

Так ты так самого Бога обманываешь. Не боишься, что хряснет тебя потом?

20.10.2020 10:07
Павел

Семья друзей - она спортсменка , на ПП и никогда не болела ОРВИ больше двух дней дней . Муж дохляк из дохляков , всю жизнь все инфекции хватал . В итоге - оба с ковидом , она чуть живая , А он также с сопельками как и всегда . И что скажете про это ?

20.10.2020 10:11
- гость -

20.10.2020 10:07
Павел
Так вроде при этой болезни как раз и страдают люди с сильным иммунитетом. Который в итоге "излишне" реагирует, вызывая т.н. цитокиновый шторм.

20.10.2020 10:16
гость


Так ты так самого Бога обманываешь. Не боишься, что хряснет тебя потом?
---
Федя, нет не боюсь. Ибо, когда в детстве моя первая учительница, большая благодарность ей, сказала, что религии и попы, это опиум народа, я дома в хлам разбил икону - вторая заповедь Бога. После этого Бог своей незримой рукой провел меня по жизни оберегая от невзгод, болезней и несчастий. И эта подсказка его мудрость.

20.10.2020 10:19
- гость -

Павел, стесняюсь спросить, что такое на ПП?

20.10.2020 10:20
- гость -

Нифига как Христова невеста разошлась то! Истинную свою сучность показала.

20.10.2020 10:21
- гость -

20.10.2020 10:16
гость
провел меня по жизни оберегая

шо, уже помирать собрался?

20.10.2020 10:30
- гость -

10.07

Вообще не говорит ни о чем, у меня тоже в Новосибе у знакомых, бабушка в 80 с лишним перенесла в легкой форме, муж ее умер, сын очень тяжело переболел. Поди пойми, чего этой дряни надо. Но физкультура и более-менее сбалансированное питание все-таки хорошо, а наоборот все-таки плохо.

20.10.2020 10:45
- гость -

После этого Бог своей незримой рукой провел меня по жизни....
.... и привел в дурку, откуда сей бред и пишу.

20.10.2020 10:46
Правда

В этом вся "компетентность" в жирных кавычках современных "врачей".
Выдают общепринятые всем известные сплошь и рядом ошибочные штампы за знания в последней инстанции.

20.10.2020 10:49
- гость -

20.10.2020 10:46
Правда
Брысь лечиться подорожником. Да и вообще неча делать в богопротивных интернетах.

20.10.2020 10:52
- гость -

что такое на ПП?


поел пельменей,попил пива, пойду попляшу

20.10.2020 10:57
Гость

Прежде всего, чтобы сохранить и поддерживать иммунитет нужно прежде всего отказаться от бездумного использования масок

20.10.2020 11:01
Eugene

20.10.2020 10:20
- гость -

А от чего богомольцы злые такие? Всегда! Что вам в церквях говорят, почему на людей натравливают как собак?

20.10.2020 11:33
- гость -

20.10.2020 11:01
Eugene

Где ты здесь разглядел хоть одного богомольца? Протри своё глазёнки.

20.10.2020 11:39
- гость -

Иммунитет - это всего лишь один из трёх компонентов. И, увы, другие два решают вопрос чаще.

20.10.2020 11:48
Eugene

20.10.2020 11:33
- гость -
А это я сам придумал?

"..Я, четвертый год регулярно делаю, что нам предоставил Бог..."
"...Бог сказал, что в поте лица своего будешь добывать свой хлеб.."
"...разбил икону - вторая заповедь Бога. После этого Бог своей незримой рукой ..."

Упомянул бога с большой буквы - богомолец.

20.10.2020 11:53
- гость -

20.10.2020 11:48
Eugene

Это не богомолец. Скорее, какой-то ущербный на щебёнке.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
15:38
Алтайским учреждениям допобразования рекомендовали уйти на удаленку на месяц 0
15:26
Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева 1
15:11
Количество бюджетных мест в вузах Алтайского края увеличится на 1,5 тысячи 0
14:56
Прокуратура отсудила у спецфонда Алтайского края квартиры для сирот 5
14:45
Съемочная группа Первого канала оценила осенний отдых в Белокурихе 2
14:31
В Железнодорожном районе Барнаула завершился ремонт дворов 5
14:19
Супермодель Белла Хадид оголила грудь в рекламе люксового бренда 4
14:06
Около 10 млн рублей требуется на достройку проблемной многоэтажки в Барнауле 3
13:54
Сибирский регион полностью остался без электричества 6
13:40
Бедных россиян предложили избавить от платы за коммунальные услуги 27
13:28
Власти Барнаула ищут подрядчика для ремонта спортзала в школе № 6 1
13:15
"Единая Россия" перестанет продвигать спортсменов и артистов в Госдуму 33
13:03
Почти 750 человек сдали кровь в трех городах Алтайского края 1
12:50
Умер почетный профессор АГМУ Юрий Высоцкий 12
12:36
В Алтайском крае начальника отдела капстроительства осудят за взятку почти в 100 тысяч 0
12:20
Еще 190 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 51
12:18
ЗаОблачные возможности. Как IT-решения помогают компаниям сэкономить деньги 0
12:10
Врачи диагностировали рак у актера Джеффа Бриджеса 0
11:56
Барнаульцы пожаловались на огромную пробку из-за светофора 1
11:46
Водителя грузовика осудят за гибель электромонтера в алтайском селе 0
11:33
Эксперт рассказал, как избавиться от слежки на смартфоне 2
11:19
Общественники очистили от мусора берег озера в Барнауле 1
11:06
Продажи и психология. На Алтае пройдет онлайн-конференция по интернет-маркетингу 6
10:55
Минфин предложил дать россиянам налоговый вычет на занятия физкультурой 6
10:44
Вячеславу Франку вручат подписи против роста цен на проезд в Барнауле 24
10:31
Рейд по очистке надписей со стен и столбов провели в пригороде Барнаула 1
10:20
Алтайский предприниматель отдал мошенникам 500 тыс. рублей за солярку 6
10:08
"Прикол" про европротокол. Как оформить ДТП и добиться выплаты от страховой 0
09:56
123 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 1
09:44
Минфин предложил сократить число военнослужащих в России на 100 тыс. человек 37
09:31
Барнаульцы показали разбитый спортивный зал в одной из старейших школ города 3
09:20
В России рекордно подорожало подсолнечное масло 10
09:02
Врач рассказал, как натренировать свой иммунитет 29
08:56
"Большая голая девочка" Эшли Грэм разделась для фото в Instagram 20
08:43
В Роспотребнадзоре объяснили отказ от локдауна в Алтайском крае 33
08:32
Лидер столичной ячейки "Партии зеленых" погибла после укуса осы 26
08:19
В Алтайском крае выбрали "народного участкового" 3
08:04
Спортивный характер. Что делает новый Mitsubishi Pajero Sport надежным и управляемым 0
07:48
Лобода оголила грудь в честь дня рождения 9
07:34
Бывшего главного инженера алтайского "Модеста" признали виновным в получении взяток 1
07:18
Две алтайские частные клиники делают бесплатные тесты на COVID-19 16
07:02
Переезжаем в лес. Где в Барнауле еще можно купить новостройку по хорошей цене 0
06:49
Диетолог назвала наиболее полезное мясо для иммунитета 1
06:33
"Рейд во имя здоровья". Алтайский Роспотребнадзор проверил, как работает ТРЦ "Пионер" 24
06:17
Народные приметы 20 октября. Что можно и нельзя делать на Сергея Зимнего 1
06:03
Небольшой дождь и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 20 октября 0
23:55
Такой день. Розыск подозреваемого в жестоком убийстве и строительство футбольного поля 0
23:31
В Алтайском крае устроили "отлов" водителей, не пропускающих пешеходов 6
23:16
Бывшего главного агронома алтайской компании осудили за взятки и хищение 4
22:54
В алтайском Минздраве объяснили жалобы на нехватку лекарств в аптеках 19

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.