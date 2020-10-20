Врач рассказал, как натренировать свой иммунитет

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов в беседе с радио Sputnik рассказал о том, как повысить уровень защиты своего организма. Для этого, по словам специалиста, нужно развивать свой иммунитет.

"На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", – заявил доктор.

Кроме того, на иммунитет влияет питание и вредные привычки, от которых стоит отказаться в первую очередь.