Врач рассказал, как натренировать свой иммунитет

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов в беседе с радио Sputnik рассказал о том, как повысить уровень защиты своего организма. Для этого, по словам специалиста, нужно развивать свой иммунитет.
"На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", – заявил доктор.
Кроме того, на иммунитет влияет питание и вредные привычки, от которых стоит отказаться в первую очередь.
Комментарии
очередной мозговысер. гимнастикой иммунитет никогда не натренируешь.
Какой вирус или микроб может напугать иммунитет чистильщика канализации в индийском Бомбее))
Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", – заявил доктор.
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Сверхнагрузка? Хоть и Бог сказал, что в поте лица своего будешь добывать свой хлеб, но до этого бреда - сверхнагрузка. От интенсивной работы, кони дохнут. Но Бог дал человеку защитный механизм, который вывел на подошвы ног в виде рецепторов, которые при их раздражение, дают команды всем органам и организмам, создавать эффект самовосстановления, тем самым вырабатывая иммунитет. Простой способ три литра мелкой щебенки и топчи Федя, топчи и будет тебе иммунитет.
20.10.2020 09:29
гость
ох, очередной сумасшедший...
ох, очередной сумасшедший...
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Федя, я тебя не заставляю быть "сумашедшим", продолжай горстями жрать лекарства. Я, четвертый год регулярно делаю, что нам предоставил Бог, ни каких болей и болезней, и прошли простуды зимой. Счастье, когда сутками и годами ни чего не болит.
20.10.2020 09:41
На Луговой день открытых дверей? Психи разбежались!
Я, четвертый год регулярно делаю, что нам предоставил Бог
Это о чем? Дышу, ем, выделяю, размножаюсь?
На Луговой день открытых дверей? Психи разбежались!
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Федя, это ты про себя? Ведь тебя поймают и смирительную к койке.
Это о чем? Дышу, ем, выделяю, размножаюсь?
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Федя, умный, да поймет, а ты точно с Луговой.
Это о чем? Дышу, ем, выделяю, размножаюсь?
такие в основном плодятся безудержно а потом побирушничеством занимаются.
такие в основном плодятся безудержно а потом побирушничеством занимаются.
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Федя, когда на последние деньги сожрешь лекарства, пойдешь побирушничеством заниматься.
20.10.2020 09:29
гость
Так ты так самого Бога обманываешь. Не боишься, что хряснет тебя потом?
Семья друзей - она спортсменка , на ПП и никогда не болела ОРВИ больше двух дней дней . Муж дохляк из дохляков , всю жизнь все инфекции хватал . В итоге - оба с ковидом , она чуть живая , А он также с сопельками как и всегда . И что скажете про это ?
20.10.2020 10:07
Павел
Так вроде при этой болезни как раз и страдают люди с сильным иммунитетом. Который в итоге "излишне" реагирует, вызывая т.н. цитокиновый шторм.
Так ты так самого Бога обманываешь. Не боишься, что хряснет тебя потом?
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Федя, нет не боюсь. Ибо, когда в детстве моя первая учительница, большая благодарность ей, сказала, что религии и попы, это опиум народа, я дома в хлам разбил икону - вторая заповедь Бога. После этого Бог своей незримой рукой провел меня по жизни оберегая от невзгод, болезней и несчастий. И эта подсказка его мудрость.
Павел, стесняюсь спросить, что такое на ПП?
Нифига как Христова невеста разошлась то! Истинную свою сучность показала.
20.10.2020 10:16
гость
провел меня по жизни оберегая
шо, уже помирать собрался?
10.07
Вообще не говорит ни о чем, у меня тоже в Новосибе у знакомых, бабушка в 80 с лишним перенесла в легкой форме, муж ее умер, сын очень тяжело переболел. Поди пойми, чего этой дряни надо. Но физкультура и более-менее сбалансированное питание все-таки хорошо, а наоборот все-таки плохо.
После этого Бог своей незримой рукой провел меня по жизни....
.... и привел в дурку, откуда сей бред и пишу.
В этом вся "компетентность" в жирных кавычках современных "врачей".
Выдают общепринятые всем известные сплошь и рядом ошибочные штампы за знания в последней инстанции.
20.10.2020 10:46
Правда
Брысь лечиться подорожником. Да и вообще неча делать в богопротивных интернетах.
что такое на ПП?
поел пельменей,попил пива, пойду попляшу
Прежде всего, чтобы сохранить и поддерживать иммунитет нужно прежде всего отказаться от бездумного использования масок
20.10.2020 10:20
- гость -
А от чего богомольцы злые такие? Всегда! Что вам в церквях говорят, почему на людей натравливают как собак?
20.10.2020 11:01
Eugene
Где ты здесь разглядел хоть одного богомольца? Протри своё глазёнки.
Иммунитет - это всего лишь один из трёх компонентов. И, увы, другие два решают вопрос чаще.
20.10.2020 11:33
- гость -
А это я сам придумал?
"..Я, четвертый год регулярно делаю, что нам предоставил Бог..."
"...Бог сказал, что в поте лица своего будешь добывать свой хлеб.."
"...разбил икону - вторая заповедь Бога. После этого Бог своей незримой рукой ..."
Упомянул бога с большой буквы - богомолец.
20.10.2020 11:48
Eugene
Это не богомолец. Скорее, какой-то ущербный на щебёнке.