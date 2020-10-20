Власти Барнаула ищут подрядчика для ремонта спортзала в школе № 6

Власти ответили на сообщение барнаульцев о разваливающемся спортзале в школе № 6. Для решения проблемы ищут подрядчика.

"В настоящее время комитет по образованию определяется с подрядной организацией, которая проведет инструментальное обследование и даст заключение о возможности проведения капитального ремонта спортивного зала школы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательный процесс не страдает, потому что между МБОУ "О(с)ОШ № 6" и МБОУ "СОШ № 1" заключен договор на использование в учебных целях спортзала и спортивной площадки школы № 1.

Напомним, что фотографии спортивного зала школы № 6 появились в социальных сетях. Барнаульцы рассказали, что зал не ремонтируют уже долгое время, и он продолжает разрушаться.