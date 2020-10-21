Прежний скоростной режим вернули на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Читатели amic.ru обратились в редакцию с жалобой на комплексы фиксации скоростного режима на обновленном участке шоссе Ленточный бор в Барнауле. По словам автомобилистов, дорогу открыли после ремонта, однако камеры по-прежнему настроены на скорость в 40 км/ч. Из-за этого водители, сами того не желая, успели набрать не по одному штрафу.

Как рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД, на время реконструкции объездной дороги стационарные камеры действительно перенастраивали на скорость в 40 км/ч. Однако в понедельник, 19 октября, на шоссе "расчехлили" новые знаки, сигнализирующие о максимально допустимой скорости в 60 км/ч. Вместе с этим перенастроили и камеры.

Кроме того, в ГИБДД напомнили, что комплекс видеофиксации по-прежнему замеряет среднюю скорость автомобиля на участке от Южного тракта до загородного комплекса "Форсаж". Поэтому любителям прокатиться с ветерком по обновленной дороге автоинспекторы делать этого не советуют.

Как уже сообщал amic.ru, дорожники реконструировали участок шоссе Ленточный бор протяженностью 4,5 км. В течение трех месяцев. В результате дорога стала четырехполосной, на всем протяжении отрезка построены линии освещения.