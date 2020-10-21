Алтайский край установил новый рекорд урожайности

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев рассказал о том, что регион побил свой рекорд урожайности сахарной свеклы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В этом году в среднем с каждого гектара получали по 512 центнеров свеклы. В прошлом году этот показатель был 483 центнера с гектара, – уточнил Чеботаев. – Валовой сбор корнеплодов в этом сезоне оценивается в 1,2 миллиона тонн".

Он уточнил, что в этом году суммарная площадь посева была меньше, чем в прошлом, на 4 гектара, что не помешало улучшить показатели урожайности.

Теперь фермерским хозяйствам предстоит сосредоточиться на сборе подсолнечника. Его убрано около 60%.

Ранее глава регионального Минсельхоза оценил ситуацию с ценами на зерно в Алтайском крае как благоприятную.