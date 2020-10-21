Алтайский край установил новый рекорд урожайности

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев рассказал о том, что регион побил свой рекорд урожайности сахарной свеклы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В этом году в среднем с каждого гектара получали по 512 центнеров свеклы. В прошлом году этот показатель был 483 центнера с гектара, – уточнил Чеботаев. – Валовой сбор корнеплодов в этом сезоне оценивается в 1,2 миллиона тонн".
Он уточнил, что в этом году суммарная площадь посева была меньше, чем в прошлом, на 4 гектара, что не помешало улучшить показатели урожайности.
Теперь фермерским хозяйствам предстоит сосредоточиться на сборе подсолнечника. Его убрано около 60%.
Ранее глава регионального Минсельхоза оценил ситуацию с ценами на зерно в Алтайском крае как благоприятную.
Комментарии
В связи с падением рубля сахар подорожает. А в связи с падением доходов населения кушать его будут на барнаульцы, а китайцы. Ну разбогатеет директор сахарного завода, какая от этого вам радость?
а оставшийся в гордом монополистическом одиночестве единственный сахарный завод в крае справится с переработкой такого объема сахарной свеклы, или....
в том году сахар был в рознице чуть ли не по 26 в этом 48
Это новый рубеж! Значит снова поднимут цены в рознице...
а сахар подорожал на 30%
Бурты свёклы в доль дороги от Барнаула до Алейска показывают о высоком профессиональнм мастерство аграриев. А цены это электроэнергия, топливо и тд.
21.10.2020 09:50
- гость -
Чем тебя бурты не устраивают? Не владеешь технологией - не лезь!
1031 Как раз устраивают. Умеют работать люди на селе. Ведел как три комбайна работали. Молодцы. Но цены на сахар не крестьяне устанавливают.