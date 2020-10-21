Мошенники обманули 82-летнюю жительницу Барнаула на 3 млн рублей

82-летняя жительница Барнаула решила подзаработать на фондовой бирже, но в итоге лишилась более 3 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, пенсионерке позвонил неизвестный и представился аналитиком фондовой биржи. Он предположил женщине подзаработать. Пенсионерка согласилась и внесла на депозитный счет фондовой биржи 152 тыс. рублей.
Позже женщине сообщили, что она заработала крупную сумму, однако чтобы вывести деньги со счета, необходимо оплатить рабочие расходы: комиссию, налог, страховку, транспортные расходы и прочее. Доверчивая женщина несколькими переводами вносила на счет своего электронного кошелька средства. После каждого транша жертва сообщала злоумышленникам поступающие через SMS коды. В итоге общий ущерб превысил 3 млн рублей.
Ранее amic.ru писал об алтайском пенсионере, который лишился 2 млн рублей, желая застраховать свои накопления.
Комментарии
Она не трейдером стать захотела, её алчность подвела.
И вот кто вопил, что пенсионЭры у нас все нищие?!!!!! У вас есть 3 лимона, чтоб вот так поиграть?
У пенсионеров такие деньги есть. Можно позавидовать. А что то моей пенсии мне не хватает, чтобы прожить.
21.10.2020 10:19
Читатель
У пенсионеров такие деньги есть. Можно позавидовать. А что то моей пенсии мне не хватает, чтобы прожить...
Продайте квартирку и ставочку сделайте
Порнозвездой она не хотела стать? Практически то же самое
Это те пенсионеры из-за которых у нас з/п низкие. Бывшие чиновники, родители чиновников и бывшие служащие полу-государственных предприятий. А куда записать глав.врачей, в том числе и бывших, я не знаю.
Вероятно, это не последние 3 миллиона, исходя из того, как она легко с ними рассталась...
Одной ногой в могиле, а туда же-срубить бабла по лёгкому да побыстрее.
Поработала бы сначала брокером, а то сразу трейдером… брокер гарантированно получает доход, независимо от результатов торгов.
Зашевелились нищеброды?! Да что вы понимаете то ?! Вон Достоевский последний пятак ставил в рулетку, игрой жил. Да и роман у него про подобную бабушку есть, кой внучатам оставлять когда можно сыграть в игру?! Или спиногрызам оставлять? Да там уже наверное очередь, когда уже наконец то она помрет. А так игра.....на старость лет самое то. Завидуйте дальше, и осуждайте, что вы еще можете?! Сами наверное в очереди стоите за хатками, вот и взбудоражились.
Когда полиция научится ловить таких преступников?
Десятки миллионов звонков от них. Огромные объемы преступной индустрии.
Только Сбер официально заявил о приеме нескольких миллионов жалоб.
Налог на жадность
21.10.2020 10:45
Занносий
Да и то верно) зачем внуки когда можно кокса взять, да? Вообще чудный мир для себя открыла бы. А еще бы вызвала граждан мужского пола с низкой социальной ответственностью) Уверен, таковые имеется в Барнауле)
Просто у пенсионерки уже с головой плохо - не подумали? Будет "весело", если она кредит взяла под залог квартиры.
21.10.2020 10:45
Занносий
Бабка-то в полицию поперла жаловаться на "игру". Чо-то она не в казино пошла удовольствие получать.
21.10.2020 10:45
Занносий
Ты состоятелен или уже богат? А может ты еще более беден и у тебя не может быть никаких развлечений, кроме как тут гадить?
Старики доверчивые очень. Всегда стараюсь предупредить их об опасности. А тут в домовой чат написала, что возможно мошенники ходят по квартирам. Так такое в ответ получила: одна писала чтто меня под суд надо за паниу, другая что вибрации у ней понижаю....
жесть люди, вам к психиатору!!!