Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала об увеличении детских пособий в 2021 году.

"Если ребенку от полутора до трех лет, и если доход члена семьи составляет меньше двух прожиточных минимумов, то есть возможность получить пособие на ребенка в размере прожиточного минимума, в зависимости от субъекта Российской Федерации это где-то 11 тысяч рублей в среднем", – цитирует парламентария ФАН.

Бессараб также рассказала о пособиях по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. По ее словам, если у родителей низкая зарплата, то и выплаты будут соответствующими. Она отметила, что на текущий момент минимальный размер такого пособия составляет около 7 тысяч рублей, при этом верхняя планка достигает порядка 27 тысяч рублей. Таким образом, если у матери была высокая зарплата, то она сможет "достойно содержать ребенка" в отпуске по уходу за ним, констатировала депутат.

Ранее член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что свыше 82% всех бедных в России – семьи с детьми. При этом четверть из этого количества – многодетные семьи.