Более 82% всех бедных в России составляют семьи с детьми

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что свыше 82% всех бедных в России – это семьи с детьми.

По его словам, на данный момент доля бедного населения в стране составляет примерно 13%, это более 18 млн человек. Еще порядка 10% находятся у этой черты.

"Если мы посмотрим статистику, более 82% всех бедных составляют семьи с детьми. Причем 25% из них – это многодетные семьи. 23% детей проживают в бедных семьях. А если мы берем детей до семи лет, это каждый четвертый", – цитирует Рыбальченко РИА Новости.

По данным общественника, в абсолютных показателях дефицит доходов до прожиточного минимума составляет более 700 млрд рублей в год. При этом более 90% из этой суммы – совокупный дефицит доходов семей с детьми.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что третья по счету волна выплат на детей до 16 лет в России должна повториться. Парламентарий уверен, что деньги на это в бюджете есть.