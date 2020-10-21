Спрос на вахтовиков в Барнауле вырос на 85%

Интерес работодателей к найму сотрудников в Барнауле на нестандартные графики работы вырос в полтора раза. К такому выводу пришли аналитики "Авито Работы".
Так, за третий квартал отмечается увеличение спроса на таких работников на 52%, а в сравнении с прошлым годом – на 51%.
В годовом выражении заметнее всего скачок количества вакансий с вахтовым методом на 85%. Также наблюдается 66-процентный рост числа предложений на рынке труда со свободным графиком. Прибавилось вакансий с неполным рабочим днем (+36%) и сменным графиком (+17%).
В сравнении со вторым кварталом наибольшее увеличение интереса работодателей наблюдается к сотрудникам, готовым к неполному рабочему дню (+64%) и сменному графику (+53%). Вакансий со свободным графиком и вахтовым методом стало больше на 46% и 45% соответственно.
Ранее amic.ru писал, что Алтайский край вошел в тройку регионов Сибирского федерального округа с наибольшей долей населения, у которого есть дополнительные источники доходов.
Комментарии
так ведь пандемия - таджики/узбеки уехали и не вернулись
Алтайский край первый на очереди (с низким уровнем зп) на замену
"Ранее amic.ru писал, что Алтайский край вошел в тройку регионов Сибирского федерального округа с наибольшей долей населения, у которого есть дополнительные источники доходов."
Это не означает, что у нас много свободного времени, а означает, что нам не хватает зарплаты на одной работе, приходится искать вторую и третью.... Нет выходных, никуда не съездить. Работа-дом-работа. Загнанные белки.