Почти 90 млн рублей выделили на поддержку культуры в Алтайском крае

Правительство России выделило более 5 млрд рублей на реализацию национального проекта "Культура". Средства поступят уже в этом году. Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.

Из этих денег Алтайскому краю полагается 89,9 млн рублей. Это пятое место по объему вложений среди регионов Сибири.

Больше всего получат Омская (192,9 млн рублей), Иркутская (113 млн рублей), Новосибирская (112 млн рублей) и Кемеровская (102,2 млн рублей) области.

Меньше, чем Алтайскому краю, полагается Красноярскому краю (62,7 млн рублей), республикам Тыва (60,3 млн рублей) и Алтай (43,5 млн рублей), Томской области (34,7 млн рублей) и Хакасии (31,8 млн рублей).

По России крупнейшая сумма на поддержку культуры направлена в Ставропольский край (212 млн рублей). Меньше всего получат Мурманская область (200 тысяч рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (250 тысяч рублей).