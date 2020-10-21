Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ известному российскому режиссеру Никите Михалкову. Документ опубликован на сайте Кремля.

"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу – кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва", – гласит текст указа.

Никита Михалков родился в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Наталии Кончаловской. Его дед по материнской линии – художник Петр Кончаловский, а прадед – известный русский художник Василий Суриков.

Михалков получил известность как киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Ведущий программы "Бесогон" на телеканале "Россия-24". В ней кинорежиссер обвинил миллиардера Билла Гейтса в намерении "чипировать" население и устроить апокалипсис.

В качестве доказательств он привел некий патент, под которым разрабатывается вакцина от коронавируса. Передачу сняли с эфира, и тогда постановщик назвал решение телеканала цензурой.