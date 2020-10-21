Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ известному российскому режиссеру Никите Михалкову. Документ опубликован на сайте Кремля.
"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу – кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва", – гласит текст указа.
Никита Михалков родился в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Наталии Кончаловской. Его дед по материнской линии – художник Петр Кончаловский, а прадед – известный русский художник Василий Суриков.
Михалков получил известность как киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Ведущий программы "Бесогон" на телеканале "Россия-24". В ней кинорежиссер обвинил миллиардера Билла Гейтса в намерении "чипировать" население и устроить апокалипсис.
В качестве доказательств он привел некий патент, под которым разрабатывается вакцина от коронавируса. Передачу сняли с эфира, и тогда постановщик назвал решение телеканала цензурой.
Комментарии
Во чернь, дворянин Михалков удостоин самим (имя которого нельзя произносить) такого высокого звания.
А мне он запомнился тем, что носочком обуви пнул не понравившегося ему человека
Достойно получил награду.
Своевременное и взвешенное решение. Он как актёр мне понравился, только в "Жмурках".
а мне в Я шагаю по Москве...
ждем очередной Бесогон...
чё-то власть задумала если к награде представила...
а чё про биткоин комменты закрыли?
пошла очередная фаза развала и захвата ПЛАНЕТЫ, вслед за коронавирусом - биткоин...
Вот уж какой награды он достоин, так это в наминации шаршавый язык
натрудил
не рад
- гость -
а чё про биткоин комменты закрыли?
пошла очередная фаза развала и захвата ПЛАНЕТЫ, вслед за коронавирусом - биткоин...
планета захвачена давно, гавах качают только в путь!
смотри на ютубе канал "только в плюс" там давно все рассказывают!
Что они курят? я тоже хочу)))
Эх, Вова, Вова! Дали дураку гармошку..