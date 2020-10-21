В Госдуме расссказали, как уменьшить количество абортов в России

Депутат Госдумы РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как можно уменьшить количество абортов в стране.
"Аборт — это действительно убийство. Необходимо показывать, что это не медицинские материалы, а это плод, эмбрион, который хочет жить и который боится страшных металлических инструментов", — приводит слова Бессараб ФАН.
Она подчеркнула, что решить этот вопрос помогут документальные фильмы. Их следует показывать тем женщина, которые собираются принять решение об этой медицинской процедуре.
Также в стране необходимо развивать отечественную промышленность по производству средств контрацепции. Однако этим вопросом должен заниматься Минпромторг, отмечает парламентарий. Кроме того, Бессараб считает важным объяснять девочкам-подросткам о необходимости защиты от нежелательной беременности и венерических заболеваний.
Ранее Светлана Бессараб рассказала об увеличении детских пособий в 2021 году.
Комментарии
Прям расссказали?
Пустобрехи
тоесть рабочие места с ЗП на которую можно жить - эт так фигня, главное фильм показать нужный ага? Ну если тока показывать фильм как приставы всё забирают, как на улицу выгоняют, как хрен где полечишься если что, про то какая полная безнадега ждёт ребёнка в будущем!