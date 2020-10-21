В Госдуме расссказали, как уменьшить количество абортов в России

Депутат Госдумы РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как можно уменьшить количество абортов в стране.

"Аборт — это действительно убийство. Необходимо показывать, что это не медицинские материалы, а это плод, эмбрион, который хочет жить и который боится страшных металлических инструментов", — приводит слова Бессараб ФАН.

Она подчеркнула, что решить этот вопрос помогут документальные фильмы. Их следует показывать тем женщина, которые собираются принять решение об этой медицинской процедуре.

Также в стране необходимо развивать отечественную промышленность по производству средств контрацепции. Однако этим вопросом должен заниматься Минпромторг, отмечает парламентарий. Кроме того, Бессараб считает важным объяснять девочкам-подросткам о необходимости защиты от нежелательной беременности и венерических заболеваний.

Ранее Светлана Бессараб рассказала об увеличении детских пособий в 2021 году.