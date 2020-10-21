Госдума в первом чтении приняла повышение НДФЛ для богатых

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли поправку в Налоговый кодекс об изменении ставки НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год, с 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями", – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Государственной думы России отметил, что независимо от экономических условий все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены, как и поручил глава государства.

Напомним, соответствующее изменение в законодательстве предложил Владимир Путин во время обращения к нации 23 июня.