Еще 11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались 11 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в крае количество летальных случаев достигло 679.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили еще 203 случая заражения коронавирусом. У 16 из них болезнь протекает бессимптомно. Общее число заболевших выросло до 17 306 человек. Выздоровели 14 759 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 58, Бийск – 23, Заринск – 16, Рубцовск – 13, Целинный район – 8, Кулундинский район – 7, Петропавловский, Благовещенский и Тальменский районы – по 6 заболевших, Новичихинский, Поспелихинский, Первомайский районы – по 5, Новоалтайск, Белокуриха, Бийский и Шипуновский районы – по 4, Косихинский, Солонешенский и Курьинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Локтевский, Егорьевский, Змеиногорский, Смоленский, Третьяковский, Бурлинский и Быстроистокский районы – по 2 заболевших, Славгород, Тогульский, Хабарский и Немецкий национальный районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 364 пациента. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 137 человек. В ковидных госпиталях остается свободной 501 койка.

Как уже сообщал amic.ru, в Республике Алтай за минувшие сутки выявили 219 инфицированных. Кроме того, в регионе зафиксировали еще две смерти пациентов с COVID-19.