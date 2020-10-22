В барнаульском селе Власиха делают объезд моста

Фото: пресс-центр администрации г. Барнаула

На улице Мамонтова во Власихе продолжаются работы по оборудованию объездного пути, который необходим на время реконструкции моста через одноименную реку. В связи с этим на сутки 22 октября там организовали реверсивное движение по одной полосе.

Завершить обустройство объездного пути планируется к понедельнику, 26 октября, сообщает пресс-центр мэрии. После этого мост полностью закроют для движения почти на год.

Как уже сообщал amic.ru, реконструкция объекта пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Стоимость работ составит более 53 млн рублей. Ремонт должен завершиться к сентябрю 2021 года.