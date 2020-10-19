Движение по мосту в пригороде Барнаула перекроют почти на год

В барнаульском селе Власиха закроют проезд через реку по улице Мамонтова в связи с реконструкцией моста, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 26 октября 2020 года по 30 августа 2021-го. Движение в этот период будет осуществляться по объездной дороге.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными на указанном участке и по возможности заранее планировать маршрут объезда.

Напомним, что подготовка к ремонту моста во Власихе началась еще в сентябре нынешнего года. Реставрация пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а стоимость работ составит более 53 млн рублей.