Движение по мосту в пригороде Барнаула перекроют почти на год

В барнаульском селе Власиха закроют проезд через реку по улице Мамонтова в связи с реконструкцией моста, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничения будут действовать с 26 октября 2020 года по 30 августа 2021-го. Движение в этот период будет осуществляться по объездной дороге.
Участников дорожного движения призывают быть внимательными на указанном участке и по возможности заранее планировать маршрут объезда.
Напомним, что подготовка к ремонту моста во Власихе началась еще в сентябре нынешнего года. Реставрация пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а стоимость работ составит более 53 млн рублей.
Комментарии
Они мост длинной 42 метра собрались год делать? Тут смеяться или плакать нужно? Может лучше рядом новый бы построили?
Старый в критическом состоянии .
Почитал интернет и выяснил, что самый длинный мост в мире – Даньян-Куньшаньский виадук. Его длинна составляет 164800 метров, полос движения - 6. Построен за два года !!!
Даньян-Куньшаньский где то на 20 градусов южнее нашей широты, наверно там другие условия. Возможно другие деньги. до 10 млрд долларов на него угрохали ( из вики педии).
Стыдуха. Кто строитель.
19.10.2020 14:54 15.14 16.06
- гость -
То ли дело у нас - ткнул в клаву и дерьмо на вентиляторе, учитесь строители!
Лучше бы мост на Новом Рынке разобрали бы. Толку от него нет
Разберут - построят новый! Один факт того, что сделают новый мост не может не радовать