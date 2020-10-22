Алтайский край занял 12 место в стране по ежесуточному приросту зараженных COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 15 971 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Лидером по ежесуточному приросту остается Москва (+4413), на втором месте Санкт-Петербург (+697), а на третьем – Московская область (+462). Меньше всего зараженных выявили в Ненецком и Чукотском АО (по одному на каждый регион). В целом на 22 октября зафиксировали 1 463 306 случаев инфицирования.

Специалисты оперативного штаба зарегистрировали еще 290 смертей. Общее количество летальных исходов с начала эпидемии в стране выросло до 25 242.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 203 случая заражения коронавирусом. С этим показателем регион расположился на 12-м месте в России.