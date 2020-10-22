Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов назвал способы использования старых смартфонов. Выбрасывать их эксперт не советует – можно нанести вред экологии.
Вместо этого девайсы можно продать или использовать в творческих целях. Например, отдать ребенку.
"Продать с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника. Или отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами и может его разбить", – сказал Мясоедов.
Ранее эксперт опроверг популярный миф о том, что кнопочные телефоны безопаснее в плане слежки и контроля за пользователем. По слова Мясоедова, это не так.
Комментарии
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Выбрасывать их ни в коем случае нельзя
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Смартфон без аккумулятора в 100 раз безопаснее батарейки.
...использовать в творческих целях. Например, отдать ребенку.
Где про творчество?
про творчество - обклеить стены старыми мобилками
22.10.2020 16:24
- гость -
Смартфон без аккумулятора в 100 раз безопаснее батарейки.
Ничего аккуму не прибудет. Немного раздуется в мусоре и на этом всё.