Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов назвал способы использования старых смартфонов. Выбрасывать их эксперт не советует – можно нанести вред экологии.

Вместо этого девайсы можно продать или использовать в творческих целях. Например, отдать ребенку.

"Продать с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника. Или отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами и может его разбить", – сказал Мясоедов.

Ранее эксперт опроверг популярный миф о том, что кнопочные телефоны безопаснее в плане слежки и контроля за пользователем. По слова Мясоедова, это не так.