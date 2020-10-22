Хакера, который взламывал сайты госучреждений, поймали на Алтае

Сотрудники спецслужб Республики Алтай вычислили и задержали хакера, который атаковал сайты различных государственных учреждений по всей Сибири. Злоумышленником оказался системный администратор одной из организаций Горно-Алтайска.

Преступления мужчина совершал на рабочем месте, используя служебный компьютер. Он блокировал владельцам и посетителям сайтов доступ к информации, а также "сносил" защиту, сообщает SM-News

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За подобные преступления грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее amic.ru сообщал, что в Алтайском крае количество киберпреступлений в 2019 году выросло на 60% по сравнению с 2018-м. При этом раскрываемость таких правонарушений крайне низкая — около 20%.