22-летняя жительница Бийска, которая выжила после нападения неизвестного, пришла в себя в больнице. Об этом сообщает "КП".

Во время инцидента она получила два удара ножом в грудь и один удар в живот, но ей удалось выжить и позвать на помощь проезжающего мимо водителя. В медицинское учреждение ее доставили в тяжелом состоянии.

Ее состояние остается прежним, но девушка пришла в сознание и дает показания, которые помогут опознать преступника, о котором пока почти ничего неизвестно.

Ранее amic.ru писал о том, что жители Бийска боятся выходить из дома после нападения, которое произошло вечером 18 октября. Преступник до сих пор не найден, а единственного подозреваемого отпустили.