Жители Бийска боятся выходить на улицу после нападения на двух девушек

После нападения неизвестного на двух девушек в Бийске жители города боятся выходить на улицу. Об этом пишет РИА Новости.

"Тренировка у нас заканчивается в семь часов вечера, – рассказал президент Бийской городской федерации карате Роман Селиверстов. – В это время уже темно. И если раньше подростки добирались до дома сами, то теперь их забирают родители и друзья".

Основная причина страха местных жителей – отсутствие подозреваемых. Одного мужчину, которого заметили неподалеку от места происшествия, допросили. Оказалось, что он не виноват. Убийца продолжает оставаться на свободе.

Напомним, что неизвестный с ножом 18 октября напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии.