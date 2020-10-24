Глава Барнаула отложил принятие решения о ценах на проезд

Глава города Барнаула Вячеслав Франк пока не подписал постановление о новых тарифах на проезд в общественном транспорте. Когда будет принято итоговое решение, сказать сложно, сообщила amic.ru председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Екатерина Андреева. 24 сентября городской координационный совет по ценообразованию одобрил повышение стоимости проезда до 26 руб. в больших автобусах и до 28 руб. в маршрутках при оплате за наличный расчет. Перевозчики надеялись, что новые тарифы будут действовать уже с ноября 2020 года. Предполагаемый рост тарифов вызвал возмущение среди горожан, в городе состоялась серия пикетов. Противники повышения стоимости проезда считают, что роста цен нельзя допускать до конца 2021 года.

Справедливый рост цен – это какой?

Не согласны с решением координационного совета и депутаты фракции "Справедливая Россия" в Барнаульской городской Думе. По их мнению, повышение тарифов на три рубля нецелесообразно. Как сообщила amic.ru руководитель фракции Оксана Молодых, рост тарифов не должен превышать 7% (при повышении цен на 3 руб. рост составляет 12-13%). Именно такой, с ее слов, была реальная инфляция с 1 января 2019 года, когда состоялось предыдущее повышение цен на проезд, до октября 2020 года.

При повышении на 7% цена билетов в автобусе, трамвае, троллейбусе должна увеличиться на 1,61 руб., в маршрутках – на 1,75 руб.

Кроме того, "эсеры" вступились за студентов: проездной для них собираются сделать лимитным – не более 50 поездок (до сих пор студенты могли ездить без ограничений). По словам Оксаны Молодых, изменения сильно ударят по кошелькам студентов, ведь иногда им нужно ездить с пересадками, а кроме учебных заведений – посещать библиотеки, медицинские учреждения, спортивные секции.

Отметим, это второе по счету "притеснение" студентов в Барнауле за последние пару лет. С 1 января 2019 года были отменены льготные проездные для малообеспеченных студентов.

Иначе "посадят в телегу"

29 сентября "эсеры" направили на имя главы города Барнаула Вячеслава Франка обращение, в котором попросили пересмотреть проект повышения цен. По словам Оксаны Молодых, ответ фракция еще не получила.

Второе обращение на имя главы Барнаула направили участники массового пикета, который состоялся 17 октября на площади им. Титова. Они требуют не повышать стоимость проезда до конца 2021 года в связи со сложной экономической ситуацией, усугубившейся из-за пандемии. Даже нынешняя цена на проезд "необоснованно высока по сравнению с качеством услуг и количеством транспорта на рейсах", отмечает организатор мероприятия Игорь Берг ("Гражданский патруль").

В пикете на пл. Титова приняли участие около 40 человек, в основном – студенты (но ни один студенческий профсоюз не выступил против роста тарифов, – прим. авт.). Подписи под обращением поставили 29 горожан.



И, наконец, третье по счету обращение в виде электронной петиции создали барнаульские комсомольцы. Требования в ней звучат размыто. В основном автор петиции Данил Щеглов критикует качество услуг, которые оказывают барнаульские перевозчики. "Мы выступаем за улучшение условий проезда в общественном транспорте! <...> Если молчать, нас в конечном счете посадят в телегу".



Сбор подписей под электронной петицией ведется с 14 октября. На данный момент ее поддержали 182 человека.

Как уже сообщал amic.ru, благодаря новым тарифам перевозчики планируют повысить зарплату сотрудникам и погасить кредиты, взятые весной в разгар пандемии коронавируса. Они предлагали увеличить стоимость билета для автобусов до 27 руб., а для маршруток – до 30 руб.

Меньше всего должны ощутить повышение тарифов пользователи электронных карт, рост составит 1-1,5 руб. в зависимости от тарифного плана. Самым значительным, более чем на 22%, будет повышение стоимости проездного "Пенсионный городской": цена поднимется с 450 руб. до 550 руб., при этом увеличится и количество поездок по этому проездному – с 45 до 50.

Добавим также, что с 15 ноября начнется продажа проездных билетов и транспортных карт на декабрь 2020 года. Но если в мэрии не определятся с вопросом повышения тарифов до этого времени, значит, он будет перенесен на декабрь, а горожане продолжат ездить по прежним тарифам.

Как у других?

В Новосибирске тарифы на проезд в последний раз повышали в декабре 2019 года. Стоимость проезда в автобусе составляет 24 руб., в метро – 25 руб., в трамвае и троллейбусе – 23 руб.



В Красноярске стоимость проезда в трамвае и троллейбусе меняли в январе 2020 года. Билеты в горэлектротранспорте стоят 22 руб. А ранее, с февраля 2019 года, повысилась стоимость проезда в автобусе – до 26 руб.



В Томске стоимость проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе поднялась с 1 января 2020 года и составляет 22 руб. Для женщин 55 лет и старше, а также мужчин 60 лет и старше действует тариф 19 руб. Вечерний тариф (после 21:00) – 25 руб.

Одобренные координационным советом тарифы