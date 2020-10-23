Маршрутка сбила пожилую жительницу Барнаула

Автобус маршрута № 50 сбил пожилую женщину в Барнауле. ДТП произошло вечером 22 октября на улице Малахова в районе ТРЦ "Огни".

Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, 80-летняя женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса микроавтобуса ГАЗ под управлением 30-летнего мужчины.

В результате инцидента пенсионерка получила различные травмы, ее госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении водителя ВАЗ-2109, который стал виновником ДТП в Шебалинском районе с четырьмя пострадавшими, в том числе его детьми.