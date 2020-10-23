Маршрутка сбила пожилую жительницу Барнаула

Автобус маршрута № 50 сбил пожилую женщину в Барнауле. ДТП произошло вечером 22 октября на улице Малахова в районе ТРЦ "Огни".
Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, 80-летняя женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса микроавтобуса ГАЗ под управлением 30-летнего мужчины.
В результате инцидента пенсионерка получила различные травмы, ее госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении водителя ВАЗ-2109, который стал виновником ДТП в Шебалинском районе с четырьмя пострадавшими, в том числе его детьми.
Комментарии
перебегала дорогу
В 80 лет? Интересно, с какой скоростью бежала?
23.10.2020 10:20
- гость -
Вы посмотрите как некоторые из них догоняют уходящий автобус-трамвай, там любой юноша позавидует прыткости.
80 лет не пожилая, а старая.
еще как умеют бегать со скоростью света
Овца престарелая
10-20
Моей бабушке 82. Бегает так, что не догонишь
Бегает так, что не догонишь
Да лишь бы там, где положено!
Не всегда. И не докажешь ей. Говорит :"мне здесь удобней. Я старая, больная, мне тяжело до перехода 100 метров идти". И понеслась через дорогу со коростью лани
23.10.2020 10:52
- гость -
___
Она права, что ей тяжело идти.
У нас инфраструктура только для сильных и успешных, на остальных плевать. Инфраструктура не должна убивать, если они не могут, ленивы или невнимательны.
Положено не положено это человек. Нормальные водители даже перед собаками тормозят.
была я в той маршрутке, водитель аккуратно ехал, только с кольца повернул - и тут она, хотя там до перехода метров 50... водителя жалко, трясся весь, все повторял, что у него двое детей, а его теперь посадят
Жизнь прожила, а ума нет!
Почитайте человека в 11:23. Проникнитесь.
Зачем старая бежала в неположенном месте??
Где пешеходка-горлопанка-глиномеска "месная"? Что бы она сказала по этому случаю?
23.10.2020 11:37
- гость -
Вы как то оскорбительно о человеке говорите. Вы зачем оскорбляете? И потом сегодня пятница, вы должны понимать где этот человек и чем занимается.