Власти Барнаула вновь попытаются продать ДК "Трансмаш"

Барнаульские власти не оставляют надежды продать здание ДК "Трансмаш" и земельный участок, на котором оно расположено.
Объект включили в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2021-2023 годы. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии.
"Нежилое здание общей площадью 2428,2 кв.м, земельный участок площадью 3538,0 кв.м", – гласит описание.
Ранее amic.ru писал, что мэрия Барнаула готовит к продаже здание ДК "Трансмаш", расположенное по адресу пр. Ленина, 152.
Документ устанавливает условия приватизации объекта. Стоимость составляет 40,2 млн рублей, а продаваться он будет с помощью электронного аукциона с шагом в один миллион.
В 2019 году ДК "Трансмаш" уже выставляли на продажу, однако тогда на лот не нашлось покупателей.
Одна из причин отсутствия интереса к покупке объекта – необходимость дорогостоящей реконструкции. В 2016 году подсчитали, что на нее необходимо от 80 до 100 миллионов рублей.
Комментарии
Пока вокруг не будет нормальной жилой застройки, это место мало кого заинтересует.
это здание только под снос. в нем толку нет, тц в нем не построить..... если только на этом месте гостиницу строить....
А церковь не желает приобрести? В том районе собирались храм строить. 40 миллионов для крупной организации подъёмная сумма. Можно купить и или это здание перестроить или новое возвести
Пока вокруг не будет нормальной жилой застройки, это место мало кого заинтересует.
На кой черт покупать обветшалое здание, которое и снести, скорее всего, не получится. Солнечный ветер не жалуется на отсутствие внимания. Очередной урбобред Аборигена
23.10.2020 14:54
- гость -
Бред это сравнивать парк развлечений и омертвелую городскую территорию. Кому нужно это здание, когда там никто не живет, не ходит мимо?
Вот и помещение под ковид госпиталь .
Там парк, стадион... Ну всё. Очередной человейник засунут с ТЦ