Власти Барнаула вновь попытаются продать ДК "Трансмаш"

Барнаульские власти не оставляют надежды продать здание ДК "Трансмаш" и земельный участок, на котором оно расположено.

Объект включили в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2021-2023 годы. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии.

"Нежилое здание общей площадью 2428,2 кв.м, земельный участок площадью 3538,0 кв.м", – гласит описание.

Ранее amic.ru писал, что мэрия Барнаула готовит к продаже здание ДК "Трансмаш", расположенное по адресу пр. Ленина, 152.

Документ устанавливает условия приватизации объекта. Стоимость составляет 40,2 млн рублей, а продаваться он будет с помощью электронного аукциона с шагом в один миллион.

В 2019 году ДК "Трансмаш" уже выставляли на продажу, однако тогда на лот не нашлось покупателей.

Одна из причин отсутствия интереса к покупке объекта – необходимость дорогостоящей реконструкции. В 2016 году подсчитали, что на нее необходимо от 80 до 100 миллионов рублей.